"Başka bir boyutta parçacıklar" bulundu: Temel fizik prensipleri değişebilir

Bilim dünyasında temel parçacıklar uzun süredir fermiyonlar ve bozonlar olarak iki ana sınıfa ayrılıyor.

Üç boyutlu uzayda bu ayrım oldukça net. Spin değeri tam sayı olan parçacıklar (örneğin fotonlar ve Higgs bozonu) bozon; yarım tam sayı spine sahip olanlar (elektronlar ve nötrinolar gibi) ise fermiyon olarak tanımlanıyor. Bozonlar aynı kuantum durumunu paylaşabilirken fermiyonlar paylaşamıyor, bu sayede madde “çökmeden” varlığını sürdürüyor.

Ancak fizik, boyut sayısı azaldığında bu net ayrımın bulanıklaştığını gösteriyor.

“ÜÇÜNCÜ KRALLIK” ANYONLAR

Yaklaşık yarım yüzyıldır teorik olarak bilinen anyonlar, iki boyutlu sistemlerde ortaya çıkan ve özellikleri fermiyonlarla bozonlar arasında yer alan kuazi-parçacıklar olarak tanımlanıyor. Kavram, Nobel ödüllü Amerikalı fizikçi Frank Wilczek tarafından ortaya atıldı. Wilczek, bu parçacıkların “herhangi bir şey” (any) olabilen doğasına gönderme yaparak onlara “anyon” adını vermişti.

Anyonların deneysel varlığı ise ancak 2020 yılında, tek atom kalınlığındaki iki boyutlu yarı iletkenlerde doğrulandı. Bu keşif, kuantum fiziğinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

BİR BOYUTTA DA VARLAR

Son olarak, Japonya’daki Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) ile ABD’deki University of Oklahoma araştırmacıları, anyonların bir boyutlu sistemlerde de var olabileceğini gösterdi.

Thomas Busch, Raúl Hidalgo-Sacoto ve Doerte Blume imzalı iki ayrı çalışma, hakemli bilim dergisi Physical Review A’de yayımlandı. Araştırmacılar, yalnızca bir boyutlu anyonların varlığını göstermekle kalmadı; aynı zamanda bu parçacıkların “değiş tokuş istatistiklerinin” ayarlanabileceğini de ortaya koydu.

Kuantum mekaniğinde parçacıkların türünü belirleyen en kritik özelliklerden biri, iki özdeş parçacık yer değiştirdiğinde sistemin nasıl davrandığıdır. Üç boyutta bu “değişim faktörü” yalnızca iki değer alabilir: +1 (bozon) ya da -1 (fermiyon). Ancak iki boyutta bu değer -1 ile +1 arasında sürekli bir aralıkta değişebilir — işte bu aralıktaki değerler anyonlara karşılık gelir.

Araştırmaya göre, bir boyutta da bu katı ikili yapı bozuluyor. Bir boyutlu sistemlerde parçacıkların hareket alanı son derece kısıtlı olduğu için birbirlerinin içinden geçmek zorunda kalıyorlar. Bu durum, değişim faktörünün yüksek boyutlardakinden farklı davranmasına yol açıyor. Bilim insanları, bu özelliğin parçacıklar arasındaki kısa menzilli etkileşimin gücüyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

TEMEL FİZİĞE YENİ PENCERE

Araştırmacılar, bir boyutlu anyonların yalnızca teorik bir olasılık olmadığını, aynı zamanda özelliklerinin matematiksel olarak haritalanabildiğini vurguluyor. Bu gelişme, kuantum dünyanın temel ilkelerini yeniden düşünmeye kapı aralayabilir.

Eğer deneysel olarak da doğrulanırsa, bu keşif yalnızca parçacık fiziğinin sınıflandırma sistemini genişletmekle kalmayacak; aynı zamanda kuantum bilgi işlem ve egzotik madde halleri gibi alanlarda da yeni uygulamaların önünü açabilecek.

Fizikte “üçüncü krallık” olarak anılan anyonlar, evrenin en temel yapı taşlarına dair anlayışımızı değiştirmeye aday görünüyor.