World of Warcraft: Rise of Azshara isimli 8.2 güncellemesi bugün yayınlandı. Büyük bir güncelleme olması dolayısıyla oyuna da pek çok şey beraberinde getiren olan Rise of Azshara, özellikle Heart of Azeroth ve Azerite Armor ilerleme sisteminden bunalan oyunculara ilaç gibi gelecek. Oyun, bu güncellemeyle daha eğlenceli ve kolay bir hale gelecek.



Rise of Azshara ile uzun süre uğraşmak zorunda kalmadan başarımlar elde edilebiliyor. Örneğin uçma özelliği, bir dizi yeni ekipmanlar ve yeni zırhlar da oyuncuların elinin altında olacak. 9 Temmuz’da 3. Sezon, Azshara’s Eternal Palace yağmasıyla başlayacak ve PVP rütbe sistemine sıfırlama gelecek.



Battle for Azeroth'un yeni içeriği Rise of Azshara'da Heart of Azeroth sistemine "Essences" eklenmesi, Nazjatar ve Mechagon adında keşfedilecek iki yeni bölge, taurenler ve gnome'lar için Heritage Armor, yeni Benthic eşyaları, oyuncuları Azshara's Eternal Palace'ın (Azshara'nın Sonsuzluk Sarayı) derinliklerine götürecek tüyler ürpertici bir raid gibi pek çok özel içerik de karşınızda olacak.



Güncellemeyi Battle.net üzerinden oyun konsolunu kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.