Battlefield V'in resmen yayınlanmasına artık sadece birkaç ay kalmasıyla beraber EA, artık destek sürecinin sonlarına yaklaşan Battlefield 1 için ücretsiz içerik sunmaya devam ediyor. Battlefield 1'in şimdi de tam 4 DLC paketi içeren Premium Pass'ı ücretsiz oluyor.



Daha önce Battlefield 1'i satın alan ancak Premium Pass'a sahip olmayan oyuncular, kullandıkları platformlara göre Origin, Playstation Store veya Microsoft Mağaza üzerinden Premium Pass'ı ücretsiz bir şekilde edinebilecekler. Normalde 50 dolara satılan paket, 11-18 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olacak. Bu tarihlerde Premium Pass'ı kütüphanelerine ekleyen oyuncular sonrasında da pakete sahip olacaklar.



Premium Pass, Battlefield 1'in çıkışının ardından yayınlanan tüm içerikleri kapsıyor. Bunların arasında They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides ve Apocalypse DLC paketleri yer alıyor. Premium Pass ile birlikte yepyeni haritalar, silahlar, operasyonlar ve yeni oyun modları sizleri bekliyor olacak.



Electronic Arts ayrıca bu hafta Battlefield V'in açık betasını da düzenliyor. Şu sıralar erken erişimde bulunan beta 6 Eylül TSİ 11.00 itibarıyla herkese açılacak. Betayı şu anda PC, PS4 ve Xbox One platformlarında ön yükleyebilir başlama saatini bekleyebilirsiniz.