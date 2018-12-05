Battlefield 5 Tides of War Chapter 1: Overture güncellemesi, Battlefield V için getirdiği yeni içeriklerle birlikte DXR ışın izleme performansında çok önemli bir artış sağlıyor. GeForce oyuncuları, yeni Game Ready sürücüsü ile daha iyi Battlefield V deneyimine kavuşuyor.



Battlefield 5, 14 Kasım’da, DXR’nin ilk sürümü oyun içi bir yama ile kullanıma sunulduğunda DXR ışın izleme teknolojisini kullanan ilk oyun oldu. O zamandan beri, Battlefield 5’deki DXR ışın izlemesini hızlı bir şekilde optimize etmek için EA ve DICE ile yakın bir şekilde çalışan NVIDIA, yeni güncellemeyle birlikte %50’ye varan performans artışı sağlıyor.



GeForce RTX 2080 Ti oyuncuları artık Ultra kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.



GeForce RTX 2080 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.



GeForce RTX 2070 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1080p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.



DICE’ın resmi yama notlarında da yer alan optimizasyonlar, aşağıdakileri değişiklikleri içeriyor:



DXR ışın izlemeyle oyun oynarken kararlılık iyileştirmeleri yapıldı.



Işın izleme uygulamasının çeşitli bileşenlerinin performansı geliştirildi.



Yaprak ve bitki örtüsünde geliştirilmiş ışın izleme performansı.



Uygulanabilir olduğunda Genel ışın izleme kalitesini artırmak için, çerçeve arabelleği verilerini kullanma.



Işın izlemeli sahnelerden hareketsiz geometri kaldırıldı.



Hatalı bir şekilde ayarlanan Medium seviye DXR ayarı düzeltildi.