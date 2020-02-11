Bayer, G4A Turkey 2020 için girişimcilerin başvurularını bekliyor

Bayer, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği G4A Turkey Girişim Hızlandırma Programı’na başvuruları bekliyor. G4A Turkey 2020 programına sağlık, tarım, radyoloji, kalite ve çevre sağlığı (haşere ve kemirgen mücadelesi) ile kurumsal fonksiyonlara yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviyede bir girişime sahip olan girişimciler katılabiliyor.



2 YILDA TOPLAM 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KATKI SAĞLADI



Bayer; girişimcilere sunduğu hibe, mentorluk, eğitim desteği ve iş birliği imkanı ile Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine iki yılda toplam 1,5 milyon TL değerinde katkı sağladı. G4A Turkey programına 2018 yılından bu yana 10 girişim seçildi.



Bu girişimler arasında Bayer yöneticilerinden aldığı mentorluk ile ürününü değiştiren, prototipini geliştiren, stratejisini geliştirerek ürününü uluslararası platforma taşıyan ya da Bayer’in bağlantıları ile ürününü küresel firmalara satanlar oldu.



Bu başarılı girişimler arasında dünyanın önde gelen girişim hızlandırma programlarından TechStars’a katılmaya hak kazanan ve Draper Associates’den 1 milyon dolarlık yatırım alan Vivoo, Tarvenn’den 2,2 milyon TL değerinde yatırım alan Digime3D, New York’un öncü üniversitelerinin Biyomedikal Teknoloji laboratuvarları ile iş birliği yapmayı planlayan ve Dünya Bankası ile görüşmelerini sürdüren PONS ve ürününü Avrupa ve Türkiye’de satmaya başlayacak olan TION/IONED girişimleri yer alıyor.



G4A Turkey Girişim Hızlandırma Programı için detaylı bilgiye g4a.health/turkey web sitesinden ulaşabilirsiniz

G4A 2020 İÇİN BAŞVURULAR 1 MART'A KADAR DEVAM EDECEK



Başvuruları 1 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek olan G4A Turkey Girişim Hızlandırma Programı’nın geçtiğimiz yıl destek sağladığı projeler ise şöyle...

Nanomik / Arda Örçen: Bitki koruma ürünü Mikoks ile ürünlerin raf ömrünü uzatmayı amaçlıyor.



MOLECS / Ümit Akköse: Molecs; yeni nesil RNA dizileme veri analizi yaparak özellikle ilaç kullanımından sonra beklenen ya da beklenmeyen değişimleri inceliyor.



MIPS / Şule Başarslan: MIPS, erkekler için evde kullanılabilen sperm test cihazı sunuyor. Çocuk sahibi olmak isteyen ya da tedavi alan erkeklerin kendilerini baskı ve stres altında hissederek sadece hastanelerde yapılabilen testi; evde rahat ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.



XRAI / Taha Varol: Radyologların işini kolaylaştırmayı amaçlayan XRAI, MR görüntüleri üzerinden tümör ve hastalık tespiti yapabilecek bir yapay zeka ile şu an göğüs kanseri tespiti üzerine çalışıyor.