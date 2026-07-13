Bayraktar KIZILELMA süpersonik füze ile vurdu

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye 'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme süreci, yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan Bayraktar KIZILELMA, havadan karaya süpersonik füze ile ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında Bayraktar KIZILELMA, JET-230 füzesi ile atış gerçekleştirdi.

Bayraktar KIZILELMA'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, atış testi gerçekleştirmek üzere 8 Temmuz'da Tekirdağ/Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanarak Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’na intikal etti.

Burada yapılan hazırlık ve test faaliyetlerinin ardından insansız savaş uçağı, 11 Temmuz'da kanatlarının altında iki süpersonik JET-230 füzesiyle havalandı ve atış testini gerçekleştirmek üzere deniz üzerindeki hedefe yöneldi.

Bayraktar KIZILELMA, JET-230 füzesini 120 kilometrenin üzerindeki menzilden başarıyla ateşleyerek hedefini tam isabetle vurdu.

Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, önemli bir aşamayı daha geçerek havadan karaya süpersonik mühimmatlarla kritik görevler icra edebilme yeteneğini ortaya koydu.

"BİR KİLOMETRE TAŞI DAHA TAMAMLANDI"

Test faaliyetine liderlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar , başarılı atışın ardından, “Bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu. Yürekten tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar” dedi.

MİLLİ MÜHİMMATLARIN ENTEGRASYONU HIZ KAZANDI

Bayraktar KIZILELMA, daha önce GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82 KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamlamıştı.

JET-230 süpersonik füzesi ile de hedefini başarıyla vuran Bayraktar KIZILELMA'ya milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı.

Bu entegrasyon faaliyetleriyle Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı, farklı hedeflere karşı etkinliğini artırıyor.

KIZILELMA'DAN İLK OTONOM YAKIN KOL UÇUŞU

27 Aralık 2025'te gerçekleştirilen testte Bayraktar KIZILELMA’nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (Kol uçuşu) icra etmişti.

Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım 2025'te gerçekleştirilen testte dünya havacılık tarihine geçmişti. Sinop açıklarında yapılan tarihi testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA Radarının işaretlediği hedef uçağı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuran KIZILELMA, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olmuştu.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride kalan 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.