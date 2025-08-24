Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekoru
Gelişmiş yapay zeka ve turbo motor gücüyle donatılan yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, 40 bin 23 feet'e çıktığı uçuşla kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.
Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bayraktar TB2T-AI'nin yeni irtifa rekoru duyuruldu.
Açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerinde bir başarıya daha imza attı. Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi’nde 40 bin 23 feet’e ulaşan Bayraktar TB2T-AI, kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.
Bayraktar TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) hıza sahip. SİHA, bünyesine entegre edilen yeni nesil 3 yapay zeka bilgisayarıyla da hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor.
