Bazı PlayStation 3 oyunları PlayStation 5 ile uyumlu olabilir

Sony, sadece belirli oyunlar için olsa da bazı PS3 oyunlarını PlayStation 5'e uygun hale getirmeye hazırlanıyor olabilir.



XboxEra'nın podcast'inde konuşan Shpeshal Nick'in iddiasına göre, Sony'nin PS5 kullanıcılarının bazı PlayStation 3 oyunlarını oynayabilmelerini sağlamak için çalıştığını öne sürdü.

GÖRSEL İYİLEŞTİRMELER ALACAK MI?

PlayStation 5 ile uyumlu PS3 oyunlarının performans veya görsel iyileştirmeler alıp almayacağı henüz bilinmiyor.



Hangi oyunların PlayStation 5'te oynanabilir olarak seçileceği de bilinmiyor, ancak XboxEra isimli YouTube kanalı, bunun çoğunlukla birinci parti oyunlar olabileceğini tahmin ediyor.

Sony bu özelliği önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen PlayStation 5 Pro konsoluyla birlikte duyurabilir.