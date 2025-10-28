Bazı yarasa türlerinin UV ışıkta parladığı keşfedildi

ABD’deki Georgia Üniversitesi’nden bilim insanları, bazı Kuzey Amerika yarasalarının ultraviyole (UV) ışık altında parladığını keşfetti.



Araştırmacılar, altı farklı türe ait 60 örneği inceledi: Büyük kahverengi yarasa (Eptesicus fuscus), doğu kırmızı yarasası (Lasiurus borealis), Seminole yarasası (Lasiurus seminolus), güneydoğu myotis’i (Myotis austroriparius), gri yarasa (Myotis grisescens) ve Brezilya serbest kuyruklu yarasası (Tadarida brasiliensis).



Tüm örneklerin UV ışığına maruz bırakıldığında ışık yaydığı görüldü.



MEMELİLER DE PARLIYOR



Üstelik bu özellik yalnızca yarasalara özgü değil. Önceki araştırmalar, pek çok memelinin de farklı renklerde UV ışığı altında parladığını göstermişti.



Ancak Georgia Üniversitesi ekibi, bu yarasalarda ilginç bir tutarlılık buldu: Tüm türlerde, cinsiyetlerde ve yaş gruplarında aynı bölgeler (kanatlar, arka bacaklar ve bacaklar arasındaki zar) yeşil renkte parlıyordu.



Ecology & Evolution adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan araştırma makalesine göre bu durum, parlamanın tür tanıma ya da eş seçimiyle ilgili olma ihtimalini ortadan kaldırıyor.



Araştırmacılar bu özelliğin muhtemelen geçmişte bir işleve sahip olduğuna ama bu işlevin zamanla kaybolduğuna inanıyor.



Işık dalga boyları yarasaların görme aralığı içinde olsa da, araştırmacılar gece ortamında veya karanlık dinlenme alanlarında bu parlamanın fark edilecek kadar güçlü olup olmadığından emin değil.



Yine de parlayan bölgelerin, yarasaların uçarken görülebilen uzuvları olması dikkat çekici. Bu durumun olası bir davranışsal işlevle bağlantılı olup olmadığı, ancak canlı yarasalar üzerinde yapılacak gözlemlerle netleşebilir.

