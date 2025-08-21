BBL Esports - Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir? 2025 VALORANT Dünya Şampiyonası

2025 EMEA Ligi VALORANT Dünya Şampiyonası'nda (VCT 2025) Red Bull takımı BBL Esports ile Fnatic kozlarını paylaşacak. Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, geçen ay başlayan espor turnuvası VCT 2025 EMEA Ligi'nde 2. Aşama maçları devam ediyor.



BBL-FNATİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NASIL İZLENİR?



Avrupa'nın en iyi VALORANT takımlarının mücadele ettiği turnuvada, Red Bull takımı BBL Esports, bugün saat 18.00'da Fnatic ekibiyle karşılaşacak. Bu maçı kazanan ekip, VCT EMEA 2. Aşama playoff'larında yarı finale yükselecek.



Karşılaşma Twitch ve Youtube'dan canlı yayınlanacak.



TÜRK DERBİSİNDE KAZANAN BBL OLMUŞTU



"Türk Derbisi" olarak adlandırılan VCT EMEA 2. Aşama maçında BBL Esports, diğer Red Bull takımı FUT Esports'u 2-1 mağlup ederek Fnatic takımının rakibi olmaya hak kazanmıştı.