Beğenilere ne oldu? X beğeniler kısmını gizledi mi?

X, eski adıyla twitter'ın mühendislik ekibi bu hafta başında yeni bir güncelleme getireceklerini duyurdu.

Güncelleme ile birlikte, beğenilerin herkes için özel hale getirileceği açıklandı. Bu da kullanıcıların kendi beğenileri hariç başka kimsenin beğenilerini göremeyeceği anlamına geliyor.

Değişiklik çarşamba günü herkes için kullanılır hale geldi.

Güncelleme ile birlikte "Beğeniler" sekmesi yalnızca kullanıcıların kendi profil sayfalarında görünecek, diğer hesaplara bakıldığında görünmeyecek.

Beğeniler kısmının gizlenmesi, kullanıcıların daha rahat bir şekilde etkileşimde bulunmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

YALNIZCA GÖNDERİ SAHİBİ GÖRECEK

X'in açıklamasına göre, başka kullanıcıların beğenilerini görüntülemek artık mümkün olmayacak. Yapmış olduğunuz beğeniyi siz ve gönderi sahibi dışında artık kimse göremeyecek. Aynı şey diğer kullanıcılar için de geçerli olacak. Başkalarının hangi gönderileri beğendiğini artık göremeyeceksiniz.



Beğenileri gizleme seçeneği daha önce sadece Premium aboneler tarafından kullanılabiliyordu. X bu seçeneği Eylül ayında duyurduğunda, kullanıcıların beğeniler sekmesini gizleyerek beğenilerini gizli tutabileceklerini söyledi.



Gizli beğeni sayısı, milyarder Elon Musk'ın 2022'de 44 milyar dolara satın almasından bu yana platforma gelen pek çok değişiklikten biri.

X'in sahibi Elon Musk ise paylaştığı raporda yeni özellikten sonra beğeni sayılarında büyük artış olduğunu söyledi.

