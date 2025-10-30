Beklenen olmadı, Şi ve Trump Blackwell çipini görüşmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede Nvidia’nın çipleri satışını ele aldıklarını ancak müzakerelerin en gelişmiş yapay zeka hızlandırıcıları olan Blackwell çiplerini kapsamadığını net bir şekilde ifade etti.

Trump, Perşembe günü Güney Kore’de Şi ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Yarı iletkenlerden konuştuk, Çin’in Nvidia ve diğer şirketlerle çip alımı konusunda görüşeceğini söyledim ama Blackwell’den bahsetmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, görüşmeden bir gün önce Nvidia’nın Blackwell çipini “süper ötesi” olarak nitelendirmiş ve bu konuda Şi ile konuşabileceğini belirtmişti. Bu açıklamaların ardından Nvidia’nın hisseleri yükselmiş, şirket 5 trilyon dolar değerlemeye ulaşarak tarihe geçmişti.

ÇİP ERİŞİMİ ABD-ÇİN ARASINDA GERGİNLİK KONUSU

Çin’in Nvidia’nın gelişmiş çiplerine erişimi, Washington ile Pekin arasındaki en hassas ticari ve teknolojik gerilim noktalarından biri olarak görülüyor.

ABD yönetimi, Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e satışına ihracat kontrolleri uyguluyor. Bu adım, Çin’in özellikle askeri uygulamalarda teknolojik ilerlemesini sınırlandırmayı amaçlıyor.

Kaynaklar, Nvidia’nın daha önce Çin’de satışına izin verilen H20 modelinden daha güçlü, Blackwell mimarisine dayalı yeni bir çip geliştirdiğini belirtiyor. Ancak Çin hükümeti, Nvidia yerine Huawei gibi yerli çip üreticilerini desteklemeye yönelmiş durumda.



"ÇİN BİZİ İSTEMEDİĞİNİ AÇIKCA BELİRTTİ"

Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu hafta yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin şirketin yeni nesil çiplerini istemediğini açıkça belirttiğini söyledi. Huang, “Çin’de bulunmamızın istenmediğini çok net şekilde ifade ettiler,” dedi ve ABD’deki Ar-Ge faaliyetlerini finanse edebilmek için Çin pazarına erişimin önemine dikkat çekti.

Trump, görüşmeye dair son sözlerinde, Şi’ye bunun aslında seninle Nvidia arasında bir konu olduğunu, bizim ise sadece hakem rolü üstlendiğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.