Belçika, Fransa'daki yasağın ardından iPhone 12'nin radyasyon risklerini inceleyecek

iPhone 15'in piyasaya sürülmesiyle eş zamanlı olarak, bu hafta iPhone 12 ile ilgili bir skandal patlak verdi.

Fransız düzenleyiciler, telefonun maruz kaldığı radyasyonun yasal sınırları aştığını iddia ederek iPhone 12'nin satışını yasakladı.



Belçika, Apple iPhone 12 ile bağlantılı potansiyel sağlık risklerini gözden geçireceğini belirterek, Fransa'nın radyasyona maruz kalma sınırlarının ihlal edildiği gerekçesiyle satışların durdurulmasını emretmesinin ardından tepki gösteren en son Avrupa ülkesi oldu.



BELÇİKA'NIN DİJİTALLEŞMEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA



Belçika'nın dijitalleşmeden sorumlu devlet bakanı Mathieu Michel, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşların güvende olduğundan emin olmak benim görevim" dedi.

"Ürünün potansiyel tehlikesi hakkında bir analiz istemek için hızla düzenleyici kuruma ulaştım" diyen Michel, tüm Apple akıllı telefonlarının yanı sıra diğer üreticiler tarafından üretilen cihazları da daha sonraki bir aşamada incelenmesini istediğini belirtti.



iPhone 12 2020 yılında piyasaya sürüldü.Ancak telefonun başlangıçta satışa sunulması için Apple'ın telefonu radyasyon standartlarına uygun hale getirmesi ve uluslararası güvenlik akreditasyonu alması gerekiyordu.

FRANSA'DAKİ YASAK AVRUPA ÜLKELERİNİ TETİKLEDİ

Bununla birlikte, Fransa'daki iPhone 12 yasağı Avrupa çapında bir yasak dalgasının kapısını açtı.

Almanya'nın şebeke düzenleyicisi BNetzA, Fransa'daki çalışmanın tüm Avrupa için bir rehber olabileceğini ve Fransa'daki sürecin yeterince ilerlemesi halinde konuyu Alman pazarı için inceleyeceğini yineledi.



Hollanda dijital izleme kuruluşu da konuyu incelediğini ve ABD'li firmadan bir açıklama isteyeceğini belirtirken, "akut bir güvenlik riski" olmadığını vurguladı.



İtalyan sanayi bakanlığı durumu izlediğini ancak şimdilik herhangi bir önlem almadığını söyledi.

Öte yandan bir İspanyol tüketici grubunun cihazın ülkede satıştan kaldırılması için kampanya yürüttüğü bildirildi.

APPLE, AVRUPA ÜLKELERİNDEN GEÇEN YIL 95 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Apple satışlarını ülkelere ya da modellere göre ayırmıyor. Geçen yıl Avrupa'da yaklaşık 95 milyar dolar gelir elde eden Apple, bu bölgeyi Amerika'nın ardından ikinci büyük bölge haline getirdi. Bazı tahminlere göre geçen yıl Avrupa'da 50 milyondan fazla iPhone satıldı.

Araştırmacılar, cep telefonlarından kaynaklanan sağlık risklerini değerlendirmek için son yirmi yılda çok sayıda çalışma yürütmüştür. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, cep telefonu kullanımından kaynaklanan herhangi bir olumsuz sağlık etkisi tespit edilmemiştir.

