Belçika'da bir köpeğe yapay kafatası yapıldı

Belçika'nın Hasselt kentinden. Indy adlı 10 yaşındaki köpeğin kafasındaki tümör ameliyatla alındı.



Ancak tümörün alınmasıyla birlikte kafatasının büyük bir bölümünü kaybeden sevimli köpeğin imdadına teknoloji yetişti.



3 boyutlu yazıcılar kullanan veterinerler, İndy için titanyumdan yeni bir kafatası protezi üretti.

Operasyondan bir ay sonra sağlığına kavuşan sevimli köpeğin durumunun iyi olduğu ifade ediliyor.



Gelecek aylarda düzenli kontrollerle İndy'nin herhangi bir sorun yaşamaması umuluyor.

