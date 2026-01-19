Bellek krizi yayılıyor: SSD, GPU ve sabit diskler de pahalandı

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları, küresel ölçekte ciddi bir bellek sıkıntısını da beraberinde getiriyor. Bu durumun, 2026 ve sonrasında bilgisayar sektörünün en belirleyici başlıklarından biri olması bekleniyor.

İlk darbeyi bilgisayarlarda doğrudan tüketiciye satılan RAM bellekleri aldı; 2025’in sonuna gelindiğinde RAM fiyatları yüzde 300 ila 400 oranında artarken, SSD fiyatları da daha sınırlı olsa da belirgin biçimde yükseldi.

2026’nın geri kalanında asıl soru, bu fiyat artışlarının bilgisayarlara, telefonlara ve RAM ile NAND bellek kullanan diğer bileşenlere ne ölçüde ve nasıl yansıyacağı olacak. Şu ana kadar büyük üreticilerin elindeki stoklar ve uzun vadeli tedarik anlaşmaları, fiyatların nihai ürünlere sert şekilde yansımasını sınırlamış durumda. Ancak bu durum değişmeye başlıyor.

KRİZ GPU PAZARINA DA SIÇRIYOR

Bu hafta, bellek sıkıntısının ekran kartı pazarını da etkilemeye başladığına dair ilk işaretler görüldü.

Asus’un, GeForce RTX 5070 Ti modelini üretimden kaldırdığını duyurması sektörde yankı uyandırdı. Şirket daha sonra bu açıklamayı geri almaya çalışsa da GPU üreticileri açısından bu kararın mantıklı olabileceği konuşuluyor.

RTX 5070 Ti; 16 GB GDDR7 bellek ve Nvidia’nın GB203 grafik işlemcisinin kısmen devre dışı bırakılmış bir sürümünü kullanıyor. Aynı bellek miktarı ve aynı çip, daha üst segmentteki RTX 5080 modelinde de var. Bu noktada üreticiler için kritik soru şu: Neden 749 dolarlık önerilen satış fiyatına sahip bir kart üretmek yerine, aynı parçaları kullanarak 999 dolarlık bir modeli önceliklendirmeyelim?

Piyasa fiyatları bu yaklaşımı destekliyor. Şu anda RTX 5070 Ti modelleri çevrim içi mağazalarda bin 50 ila bin 100 dolar bandından başlarken, RTX 5080’ler bin 500 ila bin 600 dolar seviyesinde satılıyor. RTX 5080’ler daha güçlü soğutma ve devre tasarımları gerektirse de, aynı miktarda RAM ile daha yüksek kâr elde etmek isteyen üreticiler için pahalı modellere ağırlık vermek cazip görünüyor.

Ars Technica’ya göre, bu üst segment ekran kartları şu anda ilk tavsiye edilen fiyatlarının yüzde 40 ila 50 üzerinde satılıyor.

Olumlu taraf ise düşük ve orta seviye ekran kartlarında durumun henüz çarpıcı olmaması.

SSD VE SABİT DİSK FİYATLARI DA TIRMANIŞTA

RAM ile birlikte SSD fiyatları da aylardır yükseliyor. 2025 Ağustos’una kıyasla 500 GB, 1 TB ve 2 TB SSD’ler yaklaşık iki kat pahalanmış durumda. Bu artış, DDR5 RAM’de görülen üç-dört katlık sıçramaya göre daha sınırlı olsa da yön net biçimde olumsuz.

Manyetik sabit disk (HDD) fiyatları daha yavaş da olsa yükselmeye başladı. 2025 Ağustos’unda 140 dolara satılan 6 TB WD Red NAS diski şu anda 160 dolar seviyesinde. 4 TB modeller yaklaşık 100 dolarda seyrediyor; ancak geçen yıl sık sık 80 ila 85 dolara kadar düşen bu ürünlerin indirimleri eylül sonrası neredeyse tamamen ortadan kalktı. 12 TB ve 16 TB kapasitelerde ise 20 ila 30 dolarlık artışlar dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre HDD fiyatlarının RAM ve SSD’lerdeki kadar sert yükselmesi beklenmiyor. Talep seviyesi aynı değil ve veri merkezleri, ev kullanıcılarıyla 4 ila 8 TB diskler için rekabet etmek yerine 20 ila 30 TB’lık sürücülere yöneliyor. Yine de artan fiyatlar ve olası arz sorunları, donanım pazarında satın alma alışkanlıklarını değiştirebilecek bir risk olarak görülüyor.