Bennu asteroidine gönderilen uzay aracı dönüş yolunda

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu isimli asteroidden moloz örnekleri alarak 2 yıl sürecek dönüş yolculuğu için motorlarını başarılı şekilde ateşlediği bildirildi.



2018'de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex'in, Bennu'nun karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları topladığı ve 178 milyon mil (yaklaşık 286 milyon kilometre) mesafeden dünyaya dönüş için yola çıktığı belirtildi.



NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden 2016 yılında uzaya gönderilen aracın 2 yıl sürecek dönüş yolculuğunda, dünyaya ulaşması için güneşin etrafında 2 tur atması, 286 milyon kilometre uzakta olmasına rağmen, takip ettiği dairesel yörünge gereği 2,3 milyar kilometre yol kat etmesi gerektiği kaydedildi.



Orta boy bir araç büyüklüğündeki Osirix-Rex'in 24 Eylül 2023'te dönüş yolculuğunu tamamlayacağı bilgisi paylaşıldı.



Bilim insanları Ekim 2020'de, Bennu'dan dünyaya ulaştırılacak 200 ile 400 gram ağırlığındaki moloz kırıntılarının üzerindeki karbon izlerinden güneş sisteminin dünyada yaşamın oluştuğuna dair bazı sırlarını açığa çıkarmayı umduklarını açıklamıştı.



O GELMEDEN NASA ONA GİTTİ