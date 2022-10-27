Berkay Akıncı: “Tüketiciler dijital ve fizikselde tutarlı deneyimler bekliyor”

İnternetin hayatın bu kadar içine nüfuz etmediği dönemlerde ticaret ve pazarlama çok daha çizgisel bir yol izledi. Geçtiğimiz üç yılda ise tüketici taleplerinde pek çok şey değişti. Dijital teknolojilerin oyuna dahil olmasıyla kullanıcıların marka deneyimine ilişkin beklentileri farklılaştı.

Yeni yayımlanan 2022 Dijital Tüketici Trendleri Endeksi, dijitali aktif olarak kullanan tüketicilere dair eğilimlere ışık tuttu. 2 kullanıcıdan birinin mağazada olsa dahi satın alma kararı vermeden önce internet araması yaptığı görülürken, tüketicilerin %47'sinin ürünleri mağazada keşfetse de internetten satın almayı tercih ettiği tespit edildi.



Trendlere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Becca Digital Technology Kurucusu Berkay Akıncı, “Pazarlama profesyonelleri için ‘yeni normal’in konuşulduğu dönem oldukça kısa sürdü. Zira internet ve dijital teknolojiler değişimlerin fazlasıyla kalıcı olduğunu gösterdi. Bugün çizgisel değil, döngüsel bir tüketici iletişiminden söz etmemiz gerekiyor. Farklı satış ve pazarlama kanallarında tutarlı müşteri deneyimleri sunabilen markalar, rekabette güçleniyor" dedi.



5 TÜKETİCİDEN DÖRDÜ TUTARLI MÜŞTERİ DENEYİMİ SUNAN MARKALARA YÖNELİYOR



2022’nin dijital tüketici trendleri arasında, 5 tüketiciden dördünün tutarlı müşteri deneyimleri sunan markalara yöneldiğine işaret eden veri öne çıktı. Öte yandan tüketicilerin %78'i, sadakati dolayısıyla kendilerini ödüllendiren markaları seçmeyi tercih etti.

Tüketici ve marka ilişkisinde güvenin en geçerli değer olduğunu vurgulayan Berkay Akıncı, “Tüketiciler birer müşteri olarak değil, birey olarak değerlendirilmek, satın alma kararı verirken söz konusu markayı seçtikleri için özel hissetmek istiyor. Sadakati ödüllendirilen tüketiciler markanın sunduğu hikayenin kahramanlarından birine dönüşüyor ve bu sayede güven ilişkisi kuruluyor. Bu güven ilişkisini kurmanın ve sağlamlaştırmanın yolu tüketicilerin karşısına doğru mecralarda, doğru içeriklerle çıkmayı gerektiriyor. Var olduğu tüm temas noktasında tutarlı bir deneyim kurabilen ve bu durumu ürün/hizmet kalitesiyle destekleyebilen şirketler, aradıkları müşteri kitlesini edinmeyi başarabiliyor. Bu açıdan düşünüldüğünde kurumsal kimlik, içerik tasarımı, sosyal medya stratejisi ve teknoloji gibi başlıkları içeren stratejilerin uçtan uca tasarlanması gerekiyor. Becca Digital olarak bu noktada devreye giriyoruz ve müşterilerimizin dijitaldeki izlerini tutarlı bir biçimde tasarlamak için yazılım, tasarım ve yaratıcı düşüncenin gücünden yararlanıyoruz” diye konuştu.



“MARKALAR TÜKETİCİNİN KARŞISINA NASIL ÇIKMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMELİ”



Tüketicilerin zaman geçirdiği dijital platformların değiştiğini, dikkat sürelerinin azaldığını ve alternatifler çoğaldıkça dijital ortamlardan müşteri ediniminin zorlaştığını hatırlatan Becca Digital Technology Kurucusu Berkay Akıncı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Örneğin raporda e-posta pazarlamasının son dönemde kısa mesajlarla yapılan iletişimlerden %108, banner reklamlardan %53 daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Hangi mecranın, ne sıklıkta kullanılması gerektiği markaya, kitleye, mecra özelliklerine göre değişiyor. Becca Digital olarak işletmelere özel internet sitesi, e-ticaret ve içerik yönetim sistemi çözümlerimizin yanı sıra, 360 derece pazarlama ve iletişim planları oluşturuyoruz. Bir markanın hedef kitleleriyle kurduğu iletişimlerde ihtiyaç duyabileceği tüm servisleri sunan bir tam hizmet ajansı olarak konumlanıyoruz. Teknolojiyi işimizin merkezine koysak dahi, insan dokunuşu olmadan teknolojinin belirlenen hedeflere ulaşmaya yetmeyeceğine yönelik inancımızla, markaları, hedef kitlelerini anlamaya odaklanarak, küresel trendlerden hareketle çağa en uygun stratejileri geliştiriyoruz.”