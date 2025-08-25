Bermuda Şeytan Üçgeni’nin sırrı çözüldü mü?

Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında yer alan ve gizemli kayboluşlarla anılan Bermuda Şeytan Üçgeni, yıllardır sayısız efsaneye ve komplo teorisine konu oldu.

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nden okyanus bilimci Dr. Simon Boxall, bu esrarengiz olayların ardında doğaüstü güçlerin değil, “haydut dalgaların” olduğunu öne sürüyor.

"DAKİKALAR İÇİNDE BATIRABİLİR"

Dr. Boxall’a göre Bermuda Üçgeni, 30 metreye kadar yükselebilen dev dalgaların sıkça görüldüğü bir bölge. Normal dalgalardan iki kat büyük olabilen bu dev su kütleleri, farklı yönlerden gelerek ölümcül bir birleşim yaratabiliyor.

Boxall, “Böylesi bir dalgaya yakalanan büyük bir gemi iki-üç dakika içinde batabilir” diyor.

Southampton Üniversitesi ekibi, Birinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan USS Cyclops adlı Amerikan kömür gemisinin maketini yaparak testler gerçekleştirdi.

165 metre uzunluğundaki dev gemi, dalga tepeleri arasında asılı kalırsa orta kısmının boşta kalabileceği ve bu nedenle ikiye ayrılarak batabileceği ortaya çıktı.

EFSANELER O GEMİNİN KAYBOLUŞUYLA DOĞDU

1918’de Brezilya’dan Baltimore’a doğru seyrederken Bermuda Üçgeni’nde kaybolan USS Cyclops, 306 mürettebatıyla birlikte hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu.

Acil durum çağrısı bile yapılmadan gerçekleşen bu kayboluş, UFO ve paralel evren teorilerini tetikledi. Dr. Boxall ise geminin büyük ihtimalle haydut dalgalar yüzünden battığını savunuyor.

BİLİM İNSANLARI "GİZEM ABARTILIYOR" DİYOR

Ancak tüm uzmanlar, Bermuda Üçgeni’nin gerçekten diğer bölgelerden daha tehlikeli olduğu görüşünde değil.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bölgedeki kaza oranlarının dünyanın diğer denizlerinden farklı olmadığını belirtiyor. Sigorta devi Lloyd’s of London da Bermuda Üçgeni’nde ekstra bir risk olmadığını teyit ediyor.

Uzmanlara göre, kayboluşların çoğu doğal nedenlerle açıklanabilir: Karayipler’in zorlu navigasyon koşulları, çok sayıda adanın oluşturduğu sığ sular ve elbette dev dalgalar.