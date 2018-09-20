Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek BLAST Pro Series İstanbul’un 29 Eylül’deki final müsabakasına sayılı günler kala hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyanın en iyi 6 CS:GO takımının buluşacağı etkinliğin büyük sürprizi ise Beşiktaş Kadın CS:GO takımı olacak. Beşiktaş’ın Esporcu Kadınları turnuvada yapacakları bir gösteri maçı ile heyecana ve eğlenceye ortak olacak.



Sadece Türkiye’de 6 milyon 400 bin aktif oyuncusu bulunan CS:GO’nun Türkiye’deki ilk uluslararası turnuvası olan BLAST Pro Series İstanbul’un şampiyonu 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak final maçı ile belli oluyor.

Dünyanın en iyi CS:GO takımları arasında yer alan Space Soldiers, Astralis, Made in Brazil, Ninjas in Pycamas, Virtus Pro ve Cloud 9 takımlarının kapalı alanda ve ekran karşısında ışık şovları eşliğindeki mücadelesi izleyenlere farklı bir deneyim imkanı sunuyor.