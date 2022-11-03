Beyaz Saray filtreye takıldı: Yanıltıcı bilgi içeren tweet silindi

İlişkili Haberler Twitter, kullanıcıların yanıltıcı tweet'leri işaretlemesine olanak tanıyan özelliği genişletiyor

Beyaz Saray, resmi Twitter hesabından sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin yapılan bir Twitter paylaşımını "eksik bilgi içerdiği" gerekçesiyle sildi.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından bugün yapılan bir paylaşımda, "Başkan Biden'ın liderliğinde, yaşlılar son 10 yılda sosyal güvenlik yardımlarında en yüksek artışı aldı." ifadesine yer verildi.





Ancak Twitter, "bilginin doğruluğunu kontrol et" özelliğini kullanarak bu bilginin eksik olduğunu, ödemelerdeki bu artışın nedeninin yüksek enflasyon olduğunu belirtti.

1972 yılında çıkan yasaya göre Sosyal Güvenlik yardımlarının miktarındaki artış oranı enflasyona göre belirleniyor.

Bu durum üzerine Beyaz Saray, söz konusu paylaşımı sildi.



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın brifinginde bu konunun sorulması üzerine, "Bu tweet, eksik bilgi içeriyordu. Biz genelde bir tweet paylaştığımızda bunun bir bağlamı olur ama bunda yoktu." ifadesini kullandı.