Beyaz Saray filtreye takıldı: Yanıltıcı bilgi içeren tweet silindi

Beyaz Saray, ABD'de artan sosyal güvenlik yardımları için Joe Biden'ı öven bir paylaşım yaptı. Twitter söz konusu paylaşımı eksik bilgi içerdiği gerekçesiyle işaretledi. Beyaz Saray daha sona paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Beyaz Saray filtreye takıldı: Yanıltıcı bilgi içeren tweet silindi

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, kullanıcıların yanıltıcı tweet'leri işaretlemesine olanak tanıyan özelliği genişletiyor

Beyaz Saray, resmi Twitter hesabından sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin yapılan bir Twitter paylaşımını "eksik bilgi içerdiği" gerekçesiyle sildi.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından bugün yapılan bir paylaşımda, "Başkan Biden'ın liderliğinde, yaşlılar son 10 yılda sosyal güvenlik yardımlarında en yüksek artışı aldı." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray filtreye takıldı: Yanıltıcı bilgi içeren tweet silindi - 1

Ancak Twitter, "bilginin doğruluğunu kontrol et" özelliğini kullanarak bu bilginin eksik olduğunu, ödemelerdeki bu artışın nedeninin yüksek enflasyon olduğunu belirtti. 

1972 yılında çıkan yasaya göre Sosyal Güvenlik yardımlarının miktarındaki artış oranı enflasyona göre belirleniyor. 

Bu durum üzerine Beyaz Saray, söz konusu paylaşımı sildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın brifinginde bu konunun sorulması üzerine, "Bu tweet, eksik bilgi içeriyordu. Biz genelde bir tweet paylaştığımızda bunun bir bağlamı olur ama bunda yoktu." ifadesini kullandı.

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