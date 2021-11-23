Bezos'tan Obama Vakfı'na 100 milyon dolar

Bezos, Amazon'un yönetiminden ayrıldıktan sonra son aylarda bağışlarını artırmış durumda.

Amazon kurucusunun bağışı, vakfın çatısı altındaki iki gençlik kuruluşu Girls Opportunity Alliance ve My Brother's Keeper dahil olmak üzere birden fazla grubu finanse etmek için kullanılacak.

Bezos, bağışının bir parçası olarak, Chicago'nun Güney Yakası'ndaki Obama Başkanlık Merkezi'ndeki plazanın, hayatını kaybetmiş olan kongre üyesi ve sivil haklar liderinin ardından John Lewis Plaza olarak adlandırılmasını istedi.

Bezos geçen yaz yaptığı uzay uçuşunun hemen ardından, kâr amacı gütmeyen World Central Kitchen’ın kurucusu şef Jose Andres'e ve aktivist Van Jones'a uygun gördükleri şekilde kullanmaları için 100’er milyon dolar verdi.

Bezos ayrıca Temmuz ayında Smithsonian'a 200 milyon dolar bağışladı ve Bezos Earth Fund aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele için 2020'de 10 milyar dolar yatırım taahhüt etti.

Amazon ve Blue Origin kurucusu 200 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin iş insanlarından biri konumunda.