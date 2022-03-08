Biden kripto emrini imzalamak üzere: Rusya yaptırımları süreci hızlandırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto para konusunda atacağı adım hem ülkeler hem kripto piyasaları tarafından takip ediliyor. ABD yönetimi bir süredir hazırladığı kripto taslağını geciktiriyordu.



Bloomberg'de yer alan bilgilere göre yavaş ilerletilen bu süreçte Rusya Ukrayna savaşı katalizör etkisi gördü. Moskova'nın Kiev'e saldırmasıyla Rusya ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.



ABD'nin ekonomi kurmayları Moskova'nın yaptırımları kripto paralarla delmesinden endişe ediyor. Bu durum ABD Başkanı Joe Biden üzerinde taslağı imzala baskısına neden oluyor.



Bloomberg'e konuşan kaynaklar Biden'ın imzalayacağı başkanlık emriyle ABD'li kurumlara düzenlemeler, ulusal güvenlik, ekonomik etki hakkında araştırma yapma yetkisi verecek.



Biden yönetimine kripto paraların varlık olarak kabul edilmesi baskısı yapıldığı iddia ediliyor. Başkanlık emrinde aynı zamanda dijital doların basılma ihtimalinde atıfta bulunacağı belirtiliyor. Dolar olarak çıkartılan bir merkez bankası dijital parasının ABD'nin dolar hakimiyetini korucağı öne sürülüyor.



Bu arada kripto piyasalara kuşkuyla yaklaşan ABD'li politikacı sayısı da az değil. Aralarında Senatör Elizabeth Warren ve Senato'nun Bankacılık Komitesi'nin başında bulunan Sherrod Brown'ın da bulunduğu kuşkucular ekibi dijital varlıkların yaptırımları delmek için kullanılmasından endişe ediyor.



Sektörün önde gelenleri ise kripto para piyasasalarının bu kadar büyük miktarda paraların kimse görmeden gezdirmek için oldukça küçük olduğu görüşünde.

