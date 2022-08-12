Küresel yetenek krizi gün geçtikçe büyüyor. Forbes’un yayımladığı veriler, alanında yetenek eksikliği yaşanan çalışan sayısının 2030’a kadar 8,4 milyona ulaşacağına işaret ederken, krizden en çok etkilenen alanların başında yazılım geliştirme geliyor. BilgeAdam Akademi ise hazırladığı eğitim programıyla uzman yazılımcılar yetiştirerek küresel problemin yerel pazardaki etkisini azaltıyor. Küresel çapta yaşanan yetenek krizi, iş dünyasının üzerindeki etkisini artırıyor. Amerika İşgücü İstatistikleri’nden hareketle Forbes’un yayımladığı veriler, alanında yetenek eksikliği yaşanan çalışanların 2030’a kadar 85,2 milyona ulaşacağına işaret ederken, dünya çapındaki şirketlerin de yetenek eksikliği nedeniyle 8,4 trilyon dolar gelir kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Bu durumdan en çok etkilenen departmanların başında yazılım geliştirme gelirken, sorunun kaynağı olarak da bir şirketteki tüm operasyonların %90'ının yazılım ekipleri tarafından desteklenmesi gösteriliyor. Ülkemizde 25 yılda 100 binden fazla mezun veren BilgeAdam Akademi, hazırladığı yetiştirme programıyla hem mezunlarının uluslararası pazarda iş bulmasını sağlıyor, hem de yetkin yazılım uzmanları yetiştirerek yetenek krizinin aşılmasına destek oluyor.Dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte birçok kurumun teknolojik altyapısını güçlendirmek için yazılım geliştiricilere özel istihdam alanı açmasına rağmen yetkin yazılım geliştiriciler bulunamamasının küresel bir probleme dönüştüğünü belirten BilgeAdam Akademi Direktörü Bahadır Özütam, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Son dönemde ortaya çıkan yetenek krizi birçok sektörü etkisi altına alırken, bundan en çok etkilenen alanların başında yazılım geliştirme geliyor. BilgeAdam Akademi olarak 25 yıllık tecrübemizle oluşturduğumuz ve 2019’da hayata geçirdiğimiz yetiştirme programımızla, hem gün geçtikçe artan yazılım mühendisi açığını kapatıyor hem de bu alandaki yetenekli kişilerin istedikleri işe yerleşmelerini sağlayarak, sektörün avantajlarından yararlanmalarına kapı aralıyoruz.”EĞİTİM PROGRAMLARIYLA İSTİHDAM AÇIĞINI KAPATIYORLARNitelikli yazılımcılara ihtiyacın artmasının çalışma koşullarının iyileştirilmesinde itici güç olduğuna dikkat çeken Bahadır Özütam, “İş dünyasının dijitalleşmesiyle birlikte nitelikli yazılım geliştiriciler istihdam etmek isteyen şirketler çalışma koşullarını da bu yönde iyileştiriyor. Örneğin çalışanları için mesai saatlerini konforlu kılmak isteyen birçok şirket, çalışanların tercihine bağlı olarak hibrit model uygularken, çalışan refahı için de çalışanların aylık gelirini yükseltiyor. Biz de yıldız yazılımcılar yetiştirmek için hazırladığımız BilgeAdam Boost programımızla hem bu alanda yetenekli bireylerin sektör fırsatlarından yararlanmalarını sağlıyor, hem de şirketlerin yazılım geliştirici açığını kapıyoruz.”MEZUNLARINA %100 İŞ GARANTILI EĞİTİM PROGRAMIEğitim programlarında uygulama temelli, hibrit eğitim modelini esas aldıklarının altını çizen BilgeAdam Akademi Direktörü Bahadır Özütam, eğitim programlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Hazırladığımız yetiştirme programı, çok yönlü bakış açımızı yansıtıyor. Öğrenciler önce uygulama temelli eğitim alırken, ardından bunu gerçek proje deneyimi sunan staj programında pratiğe döküyor. Teorik ve pratik eğitim, proje, ödev, etüt, sınav ve staj desteği ile bir bütün yaratarak öğrencilerimizin yazılımdaki tüm kaslarını geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Eğitimde hibrit model uygulayarak kişinin tercihine bağlı olarak hafta içi ya da hafta sonu da katılmalarına olanak tanıyoruz. 8 ila 10 ayda tamamlanabilen süreç, seçilen günlere göre değişkenlik gösteriyor. Bu alanda görev alan uzman eğitmenlerimizle birlikte, katılımcılarımıza yalnızca eğitim vermekle kalmıyor, aynı zamanda eğitimlerinin bittiği günden işe girmelerine kadar kariyer koçluğu yapıyoruz. Öğrencilerimizin tümüne %100 iş garantisi sunuyoruz.”YAZILIM GELİŞTİRİCİLERE GLOBAL ŞİRKETLERDE İŞ FIRSATIÖğrencilerinin kariyer planlarında yalnızca yurt içi değil, globalde de iş imkanı yarattıklarını aktaran Bahadır Özütam, “Dijitalleşme sektörlerin ihtiyaçlarında çeşitliliğe kapı aralarken, aynı zamanda iş dünyasının küreselleşmesine yeşil ışık yakıyor. Biz de değişen koşullara bağlı olarak mezunlarımıza sunduğumuz iş fırsatlarındaki yelpazemizi büyütüyoruz. BilgeAdam Technologies’in İngiltere ve Hollanda ofisleri aracılığıyla da globaldeki şirketleri değerlendirmelerine olanak tanıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin hayal ettikleri coğrafyada istedikleri işe sahip olmalarını sağlıyoruz. Yazılım geliştirme alanında eğitim almak için yeterli bütçesi olmayan öğrencilerimizin de işe girdikten sonra ödeme yapmalarına olanak tanıyoruz. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen, üniversitelerin sayısal bölümünden mezun olmuş ve 35 yaşını aşmamış adayları programa dahil ediyoruz” ifadelerini kullandı.