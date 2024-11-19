Bilim dünyasında çığır açan keşif: Tek hücreli canlılardan fare kök hücreleri üretildi!

Bilim dünyasında heyecan verici bir keşif yapıldı. Uluslararası bir araştırma ekibi, hayvanların evrimsel ataları olan tek hücreli canlılardan elde ettikleri genetik araçlarla fare kök hücreleri üretmeyi başardı. Bu kök hücrelerin, tam gelişmiş farelere dönüştürülebileceği gösterildi.



Araştırma, Londra Kraliçe Mary Üniversitesi'nden Dr. Alex de Mendoza ve Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Ekip, hayvanların yakın akrabaları olan "yakalı kamçılılar" adlı tek hücreli organizmalarda bulunan genleri kullandı. Bu genler, embriyonal gelişimde kritik rol oynayan Sox ve POU genlerine benziyor ve pluripotent hücrelerin, yani tüm vücut hücrelerine dönüşebilen hücrelerin oluşumunda önemli bir rol oynuyor.



Bu keşif, yalnızca evrimsel biyolojiyi değil, aynı zamanda onarıcı tıbbı da derinden etkileyebilir. Dr. de Mendoza, "Tek hücreli akrabalarımızdan aldığımız genetik materyallerle fare yaratmayı başardık. Bu buluş, kök hücrelerin evrimsel geçmişinin çok daha derinlere dayandığını gösteriyor," dedi.



Bu araştırma, gelecekte yeni kök hücre tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ve hatta zarar görmüş dokuların onarılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, Sox ve POU genlerinin yalnızca hayvanlar için değil, daha önce tek hücreli organizmalar için de önemli olduğunu ortaya koyarak bilim dünyasında yeni bir bakış açısı sağladı.

