Bilim dünyasını ikiye bölen cisim yaklaşıyor: "Ziyaretçi arka bahçemizde"

Harvardlı bir astrofizikçi, Dünya’ya doğru hızla yaklaşan yıldızlararası bir cisim konusunda alarm vererek, bunun uzaylı teknolojisi çıkması durumunda insanlığın hazırlıksız yakalanacağını söyledi.

Uzaylı zekası üzerine tartışmalı teorileriyle tanınan Profesör Avi Loeb'e göre bu cisim, tipik yıldızlararası kalıntılardan çok daha büyük, kuyrukluyıldız gazı belirtisi göstermiyor ve Venüs, Mars ve Jüpiter'e alışılmadık şekilde yakın geçecek bir yörüngede ilerliyor.

Loeb, “Eğer 3I/ATLAS 20 kilometrelik bir uzay aracıysa, niyetinden endişe duymalıyız” dedi.

29 Ekim 2025’te Güneş'e en yakın konumuna geldiğinde, uzaylı istilası korkularının artması durumunda borsaların çökebileceğini öne süren Loeb, “Böyle bir senaryoda vatandaşlar, hükümetlerin kendilerini koruyacağına olan güvenini yitirir” diye uyardı.

BİLİM DÜNYASI HEMFİKİR DEĞİL

Ancak herkes aynı fikirde değil. Oxford Üniversitesi’nden astronom Chris Lintott, Live Science’a yaptığı açıklamada, “Bu cismin yapay olduğunu öne sürmek, saçmalığın dik alası” diyerek Loeb’ün iddialarını reddetti.

Ancak Loeb, bu anormalliklerin alaya alınmak yerine araştırılması gerektiğini savundu.

Profesör ayrıca, “Eğer 3I/ATLAS Dünya’ya ulaşmak istiyorsa, bunu Kasım sonu veya Aralık başında yapması en verimli zamanlama olur” öngörüsünde bulundu.

DÜNYA'YA KEŞİF ARAÇLARI GÖNDEREBİLİR

Loeb’e göre 3I/ATLAS’i bu kadar sıra dışı kılan şey, yörüngesinin Dünya perspektifinden Güneş’in arkasından geçmesi. Bu durum, eğer bu bir yapay cisimse, Dünya’ya küçük keşif araçları göndermek için ideal bir örtü sağlayabilir.

Bu nesneyi “ana gemi” olarak niteleyen Loeb, bu pozisyonun yaşanabilir gezegenlere keşif araçları göndermek açısından verimli bir yöntem olduğunu belirtti.

"ZİYARETÇİ ARKA BAHÇEMİZE GİRMİŞ DURUMDA"

Loeb uyarıyor: Eğer 3I/ATLAS doğal bir kuyrukluyıldız ya da asteroit değil de çalışan bir uzay aracıysa, “ziyaretçi çoktan arka bahçemize girmiş durumda” ve Dünya hazırlıksız.

Loeb her ne kadar 3I/ATLAS’in ne olabileceğine dair alternatif görüşler sunsa da, 200'den fazla araştırmacının oluşturduğu bir ekip, bu cismin büyük olasılıkla bir kuyrukluyıldız olduğunu söylüyor.



