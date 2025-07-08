Bilim insanları uyardı: "Dünya dev bir boşluğun içinde olabilir"

Evrenin bugün, Büyük Patlama'dan sonraki döneme kıyasla daha hızlı genişlemesi, bilimin karşı karşıya olduğu en büyük bilmecelerden biri. Ancak bilim insanları şimdi bu onlarca yıllık soruna şaşırtıcı bir çözüm bulduklarını öne sürüyor.



Dünya, Güneş Sistemi ve tüm Samanyolu Galaksisi, devasa ve gizemli bir boşluğun merkezine yakın bir konumda yer alıyor olabilir. Araştırmacılara göre, bu boşlukta evrenin geri kalanına kıyasla genişleme daha hızlı gerçekleşiyor ve bu da evrenin hızla genişlediği izlenimini yaratıyor.

BOŞLUKTA OLMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK



Bu radikal hipotez, bilim insanlarının “Hubble gerilimi” olarak adlandırdığı sorunu çözebilir. Ancak bu teori bazı ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Çünkü evrenin standart modeline göre, madde uzayda büyük ölçekte homojen şekilde dağılmış olmalı; yani devasa boşlukların bulunmaması beklenir.



Araştırmalara göre, Dünya’nın bir boşluk içinde olma ihtimali, boşluk dışında olmasına kıyasla 100 milyon kat daha yüksek.



"HUBBLE GERİLİMİ" NEDİR?



Evrenin ne kadar hızlı genişlediği, “Hubble sabiti” adı verilen bir sabit ile ölçülüyor. Bu sabit, gökadaların bizden ne kadar uzakta olduğunu ve bizden ne kadar hızlı uzaklaştıklarını ölçerek hesaplanıyor.



Ancak sorun, erken evrene baktığımızda ortaya çıkıyor. Uzak ve çok eski ışık kaynaklarının ölçümleri, bugünkü ölçümlerle karşılaştırıldığında Hubble sabiti için tamamen farklı bir değer ortaya koyuyor.

EVREN BEKLENENDEN ÇOK DAHA HIZLI GENİŞLİYOR



Günümüzdeki genişleme hızı, teorik olarak beklenenden yaklaşık yüzde 10 daha fazla. Bu oran, evrenin tüm yapısının temelini oluşturan bir parametre için çok ciddi bir fark demek.



Uzmanların bu gerilime getirdiği yeni çözüm ise, evrenin tamamının değil sadece Dünya’ya yakın bölgelerin daha hızlı genişlediği yönünde.

MADDELERİN BULUNMADIĞI BİR BOŞLUK



Bu da, Samanyolu’nun yaklaşık bir milyar ışık yılı çapında ve evrenin ortalama yoğunluğundan yaklaşık yüzde 20 daha az madde içeren bir “boşluk” bölgesinin merkezine yakın konumlandığı anlamına geliyor.



Eğer bu bölgede çok az madde varsa, içindeki nesneler yerçekimi etkisiyle kenarlardaki daha yoğun bölgelere doğru çekilecek. Bu da, Dünya’dan bakıldığında uzak cisimlerin olduğundan daha hızlı uzaklaştığı yanılsamasını yaratabilir.



Bu model doğrulanırsa, evrenin hızla genişlemesini açıklamak için “Karanlık Enerji” gibi ek unsurlar eklemeye gerek kalmadan Hubble gerilimi çözülmüş olacak.