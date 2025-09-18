Bilim insanları: "10 yıl içinde kara delik patlaması görebiliriz"

Kara delikler genellikle çevresindeki her şeyi yutan kozmik canavarlar olarak bilinir. Ancak fizikçiler, Hawking radyasyonu sayesinde bu gökcisimlerinin sonunda buharlaşıp patlayabileceğini uzun süredir öne sürüyor. Şimdi ise yeni bir araştırma, bu patlamalardan birini çok daha yakın bir gelecekte görme ihtimalimizin yüksek olduğunu ortaya koydu.



Physical Review Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, önümüzdeki 10 yıl içinde bir kara delik patlamasına tanık olma ihtimali yüzde 90. Araştırmayı yürüten Massachusetts Üniversitesi’nden Aidan Symons, mevcut teleskopların böyle bir olayı gözlemleyecek kapasitede olduğunu vurguladı.

"İLKSEL KARA DELİKLER"

Patlaması en muhtemel adaylar, dev yıldızların çökmesiyle oluşan klasik kara delikler değil, evrenin ilk anlarında ortaya çıktığı düşünülen ilksel kara delikler (PBH). Stephen Hawking’in 1970’te ortaya koyduğu teoriye göre, kara delikler kütle kaybettikçe daha da ısınır ve daha fazla parçacık salar. Bu süreç sonunda hızlanarak patlamaya yol açar.



YENİ VARSAYIM: KARANLIK ELEKTRONLAR

Araştırmacılar, kara deliklerin elektriksel özelliklerine dair farklı bir varsayımda bulundu. Eğer ilksel kara delikler, “karanlık elektron” adı verilen varsayımsal parçacıklarla oluşmuş küçük bir elektrik yüküne sahipse, bir süreliğine dengede kalıp ardından patlayabilirler. Bu mekanizma, patlama ihtimalini 100 bin yılda birden her on yıla bire kadar yükseltiyor.



EVRENİN SIRLARINI AÇIĞA ÇIKARABİLİR

Bir kara deliğin patlaması yalnızca olağanüstü bir gök olayı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bilim insanlarına evrendeki tüm temel parçacıkların bir kataloğunu sunabilecek. Bu da sadece bilinen elektron ve kuarkları değil, henüz keşfedilmemiş parçacıkları ve hatta karanlık maddeyi bile kapsayabilir.



Araştırmacılar, bu on yıl içinde patlamanın kesin olacağını garanti etmese de, güçlü ihtimal nedeniyle gözlemcilerin hazır olması gerektiğini söylüyor.