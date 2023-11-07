Bilim insanları 13,2 milyar yaşında kara delik keşfetti

Büyük Patlama'dan 470 milyon yıl sonra oluşan en eski kara delik keşfedildi. Bilim insanları bu karadeliğin Samanyolu galaksisindeki kara delikten 10 kat daha büyük olduğunu söyledi.

Bilim insanları 13,2 milyar yaşında kara delik keşfetti

Bilim insanları, Büyük Patlama'dan 470 milyon yıl sonra oluşan, şimdiye kadarki en eski kara deliği keşfettiler.

TEORİLERİ DOĞRULUYOR

Nature Astronomy'de yayınlanan çalışmada, şimdiye kadar evrenin başlangıcında süper kütleli kara deliklerin var olduğuna dair teorileri doğruluyor.

NASA'nın James Webb Teleskobu ve Chandra X-Işını Gözlemevi gözlemleri yapmak için bir araya geldi.

13,2 MİLYAR YAŞINDA

Evrenin 13,7 milyar yaşında olduğu düşünülürse, bu kara deliğin yaşı 13,2 milyar yıl olarak tahmin ediliyor.

Bilim insanları bu karadeliğin Samanyolu galaksisindeki kara delikten 10 kat daha büyük olduğunu söyledi.

Galaksisindeki tüm yıldızların kütlesinin yüzde 10 ila yüzde 100'ü arasında bir ağırlığa sahip olduğuna inanılıyor.

Bilim insanları, bunun Samanyolu ve diğer yakın galaksilerdeki kara deliklerin küçük oranına yakın olmadığını söyledi.

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