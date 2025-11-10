Bilim insanları 5. boyuta açılan portallar bulduklarını iddia etti

Bilim insanları, evrenin büyük bölümünü oluşturduğu varsayılan ama doğrudan gözlemlenemeyen karanlık maddeyi açıklayabilecek yeni bir teorik model geliştirdiklerini duyurdu. Buna göre, “beşinci boyuta” bağlanan özel bir parçacık türü, karanlık maddenin gizemini çözebilir.

The European Physical Journal C dergisinde yayımlanan çalışma, 1999’da ortaya atılan “eğik (bükülmüş) ekstra boyut” (warped extra dimension – WED) modelini, ilk kez karanlık madde sorununa kapsamlı bir biçimde uyguluyor.



KARANLIK MADDE GİZEMİ



Bilim dünyası, evrenin büyük kısmını oluşturan karanlık maddenin varlığını dolaylı olarak biliyor.

Karanlık madde, görünmeyen ancak kütleçekimi üzerindeki etkileriyle yıldızların, galaksilerin ve tüm kozmik yapının dağılmadan kalmasını sağlayan gizemli bir madde türü olarak tanımlanıyor. Ancak bugüne kadar hiçbir deneysel yöntemle doğrudan tespit edilemedi.



İspanya ve Almanya’dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada şu ifadeler yer aldı:

“Standart fizik modeli içinde hâlâ cevapsız birçok soru var. En çarpıcı örneklerden biri, Higgs bozonunun neden yerçekimi ölçeğine kıyasla çok daha hafif olduğu yönündeki ‘hiyerarşi sorunu’dur. Bir diğer temel eksiklik ise karanlık maddenin varlığıdır.”

FERMİYON KÜTLELERİ İNCELENDİ

Ekip, bu gizemi çözmek için beşinci boyutlu eğik uzay modelini kullanarak “fermiyon” adı verilen parçacıkların kütlelerini inceledi.

Araştırmaya göre bazı fermiyonlar, beşinci boyuttaki “portallar” aracılığıyla aktarılabiliyor ve bu süreçte karanlık madde kalıntıları ya da “fermiyonik karanlık madde” oluşabiliyor.

Bilim insanları, standart model içinde karanlık maddeyi açıklayabilecek hiçbir aday olmadığını söylüyor. Bu nedenle, beşinci boyut gibi yeni fiziksel boyutların devreye girmesi gerektiği düşünülüyor.

Popular Mechanics'in aktardığı yeni teoriye göre, bazı fermiyonlar “eğik beşinci boyutlu uzay”da toplu kütleler oluşturarak görünmeyen bir “karanlık sektör” meydana getiriyor. Bu sektör, evrendeki karanlık madde miktarını açıklayabilecek olası mekanizmalardan biri olabilir.

“SİNYAL YAKALANABİLİR”

Bu tür karanlık maddeyi gözlemlemek için ise uygun türde bir kütleçekim dalgası dedektörü gerekiyor. Araştırmacılar, dünyada giderek artan sayıda gözlemevinin bu tür sinyalleri yakalayabilecek kapasiteye yaklaştığını belirtiyor.

Araştırma ekibine göre, karanlık madde gizeminin çözümü artık çok da uzak olmayabilir.