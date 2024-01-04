Bilim insanları açıkladı: İnsan beyni mi? Yapay zeka mı?

Bilim insanlarına göre, yapay zekanın insanlığı ele geçirmesi kabusları düşündüğümüzden daha uzakta olabilir.



Oxford Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, insan beyninin bilgiyi makinelerden temelde farklı ve daha verimli bir şekilde öğrendiğini ortaya koyuyor.



Bu sayede insanlar bir şeyi bir kez gördükten sonra öğrenebilirken, yapay zekanın aynı bilgi üzerinde yüzlerce kez eğitilmesi gerektiği kaydedildi.

"SAHİP OLUNAN BİLGİYE MÜDAHALE ETMEDEN YENİ BİLGİLER ÖĞRENEBİLİR"



Yapay zekadan farklı olarak insanlar, halihazırda sahip olduğumuz bilgiye müdahale etmeden yeni bilgiler de öğrenebilir.

YAPAY ZEKANIN EĞİTİLMESİ UZUN ZAMAN ALIYOR



Yapay zeka, yaratıcı düşünmeden personel alımına kadar çeşitli görevlerde insanlardan daha iyi performans gösterebilirken, yapay zekanın bunu yapmayı öğrenmesi uzun zaman alıyor.

YÜZLERCE ÖRNEĞE MARUZ KALMASI GEREKLİ

Ayrıca insanların yeni bir deneyimi tek bir örneğinden öğrenebilirken, yapay zekanın ise yüzlerce örneğe maruz kalması gerektiği belirtildi.



Bu kanıt karşısında araştırmacılar, beyindeki nöronların davranışlarının nasıl değiştiğini açıklayan denklem setlerine baktılar.

"YENİ BİLGİSAYARLARIN GELİŞTİRME OLASILIĞI BULUNUYOR"



Çalışmanın ilk yazarı Dr. Yuhang Song, mevcut bilgisayarlarda ileriye döndük yapılandırmanın simülasyonunun yavaş olduğunu çünkü biyolojik beyinden temelde farklı şekillerde çalıştıklarını belirtti.

Ancak Dr. Song, bu yöntemi kullanabilecek yeni bilgisayarlar geliştirme olasılığının bulunduğunu söylüyor.

