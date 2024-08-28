Bilim insanları açıkladı: Komada bilinç açık olabilir!

Yapılan yeni bir araştırma, komadaki hastaların bilinç açıklığını ve beyin aktivitelerini değerlendirebileceğini gösterdi. Araştırma sonucunda komadaki bazı hastaların bilincinin açık olabileceği ve acı hissedebildikleri ortaya çıktı.

Bilim insanları açıkladı: Komada bilinç açık olabilir!

Kanada’da yapılan bir araştırma, kızılötesi teknolojisinin komadaki hastaların bilinç durumunu ve beyin aktivitelerini ortaya çıkarabildiğini gösterdi. Western Üniversitesi'nden nörobilimci Dr. Karnig Kazazian’ın liderliğindeki çalışmada, kızılötesi teknolojisi kullanılarak yoğun bakım hastalarının beyin aktiviteleri detaylı bir şekilde incelendi.

Çalışmada, sağlıklı bireyler üzerinde yapılan deneylerde yüzlerce kızılötesi bağlantısına sahip bir başlık kullanıldı. Önce sağlıklı bireylerde denenen başlık, beynin farklı bölgelerinin verilen komutlara nasıl tepki verdiğini tespit etti. Daha sonra aynı üç yoğun bakım hastasında da denendi.

Dr. Kazazian, bu teknolojinin yoğun bakım servislerinde tedavi ve bakım yaklaşımlarını önemli ölçüde değiştirebileceğinin altını çiziyor.

Nihai amaçlarının, tepkisiz görünen her hastada kızılötesi teknolojisi kullanarak sadece davranışlarını değil, aynı zamanda bilinç açıklığını ve beyin aktivitelerini de görmek olduğunu belirten Kazazian, ileride hangi hastaların komadan uyanacağını tahmin etmek için de bu teknolojiyi kullanmayı umduklarını ifade etti.

Bu bulgular, komadaki hastaların iyileşme süreçlerini daha iyi anlamak ve tedavi yöntemlerini kişiselleştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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