Bilim insanları: Bilinciniz bir kuantum hologramı olabilir

Nevada Üniversitesi’nden fizik profesörü Michael Pravica, insanları yalnızca parçacıklar olarak değil, beyin dalgalarının çarpışıp örtüşmesiyle oluşan karmaşık hologramlar olarak tanımlıyor.

Bu yaklaşım, parçacıkların aynı zamanda dalga gibi davranabileceğini ifade eden de Broglie dalgası kavramına dayanıyor ve bilincin dalgaların etkileşimiyle ortaya çıkabileceğini öne sürüyor.



Pravica’ya göre, bedenimiz sürekli kızılötesi enerji yayarken, her parçacık da Broglie dalgası ile titreşiyor; bu birleşim, bilinci uzay-zamanın ötesine yayılabilen bir dalga deseni olarak yorumlamayı mümkün kılıyor. Bu, insanların başkalarıyla ve belki de geçmişte ölmüş kişilerle kuantum düzeyinde bağlantı kurabileceği fikrini gündeme getiriyor.

"KOMPLEKSLİK İNDEKSİ"

Bağımsız araştırmacı Michael Arnold Bruna ise “Komplekslik İndeksi” adını verdiği bir ölçümle, beyin dalgalarının karmaşıklığını, kararlılığını ve koordinasyonunu değerlendiriyor. Bruna’nın simülasyonlarında, belirli dalga girişim desenlerinin bilinçli deneyimle uyumlu olabilecek kararlı rezonanslar oluşturduğu gözlemleniyor.



Uzmanlar, nöronlar ve dalgaların birbirini tamamladığını, nöronların ham sinyalleri sağlarken, dalgaların bu sinyalleri beyin genelinde senkronize ederek bilinçli deneyimi ortaya çıkardığını belirtiyor. Bu yaklaşım, bilincin sadece biyolojik bir mekanizma değil, aynı zamanda dalga ve rezonans temelli bir hologram olarak da anlaşılabileceğini gösteriyor.