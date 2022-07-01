Bilim insanları devasa 'uzay baloncukları' inşa etmek istiyor

Araştırmacılar, Brezilya büyüklüğündeki “uzay baloncuklarının” küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatmanın etkili bir yolu olabileceğini öne sürüyor.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre küçük, şişirilebilir baloncuklardan oluşan uzay aracı, Dünya'yı güneş radyasyonundan koruyabilir ve güneşten gelen ışığın bir kısmını yansıtabilir.



Gökbilimciler, stratosferdeki gazları çözmek gibi gezegenimizde jeomühendislik yapmaya yönelik diğer girişimlerin aksine, bu yöntemin Dünya'daki ekosistemlere müdahale etmediğini ve bu nedenle vahşi yaşam ve bitkiler üzerinde daha az etkisi olacağına inanıyor.



Bununla birlikte, bu öneri yalnızca, iklim değişikliğini azaltmak için insanların mevcut girişimlerini değiştirmeyi değil, tamamlamayı amaçlıyor.

MIT'nin Senseable City Lab başkanı Carlo Ratti , mimarlık ve tasarım dergisi Dezeen'e verdiği demeçte , "Jeomühendislik bizim nihai ve tek seçeneğimiz olabilir, ancak çoğu jeomühendislik önerisi dünyaya bağlıdır ve bu da yaşayan ekosistemimiz için muazzam riskler oluşturur.



“Uzay tabanlı çözümler daha güvenli olurdu. Örneğin, gelen güneş radyasyonunun yüzde 1,8'ini gezegenimize çarpmadan önce saptırırsak, bugünün küresel ısınmasını tamamen tersine çevirebiliriz." dedi.



MIT, uzayda küresel bir kabuğu şişirerek bir ön deney gerçekleştirdi, ancak bir aracın konumunu ve kararlılığını, Dünya'ya ne kadar gölge verebileceğini, ne kadar uygun maliyetli olduğunu keşfetmek için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.