Bilim insanları, Dünya'nın tersine dönüşünü ses haline getirdi

Yaklaşık 41.000 yıl önce, Laschamp olayı olarak bilinen olay sırasında Dünya'nın manyetik alanı kısa bir süreliğine tersine döndü.

MANYETİK ALANI ZAYIFLADI

Bu süre zarfında, Dünya'nın manyetik alanı önemli ölçüde zayıfladı ve mevcut gücünün en az yüzde 5'ine düştü.

Bu da daha fazla kozmik ışının Dünya atmosferine ulaşmasına izin verdi.

Danimarka Teknik Üniversitesi ve Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları, Laschamp olayının sesli bir görselleştirmesini oluşturmak için diğer kaynakların yanı sıra ESA'nın Swarm misyonundan elde edilen verileri kullandılar.

SES HALİNE GETİRİLDİ

Olay sırasında Dünya'nın manyetik alan çizgilerinin hareketini haritalandırdılar ve stereo ses versiyonunu oluşturdular.

Ses manzarası, ahşap gıcırtısı ve kayaların düşmesi gibi doğal seslerin kayıtları kullanılarak, bunları tanıdık ve garip, neredeyse uzaylı benzeri sesler haline getirerek yapıldı.

Sesleri verilerle dönüştürme süreci, bir partisyondan müzik bestelemeye benziyor.

ESA'nın Swarm takımyıldızından elde edilen veriler, Dünya'nın manyetik alanının nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak için kullanılıyor.

Uydular sadece çekirdekten değil, aynı zamanda manto, kabuk, okyanuslar ve iyonosfer ve manyetosfere kadar manyetik sinyalleri ölçüyor.

Bu veriler, jeomanyetik tersinmeler ve Dünya'nın iç dinamikleri gibi fenomenlerin incelenmesi için çok önemlidir.

Swarm verileriyle üretilen manyetik alan sonifikasyonunun ilk versiyonu olan Dünya'nın manyetik alanının sesi, ilk olarak Kopenhag'da halka açık bir meydanda kurulan 32 hoparlörlü bir sistem aracılığıyla çalındı ve her bir hoparlör, son 100.000 yılda dünyanın farklı yerlerindeki manyetik alandaki değişiklikleri temsil etti.