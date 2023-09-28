Bilim insanları, insanlığın yok olacağı tarihi açıkladı

Bilim insanları, insanlar dahil tüm memelilerin neslinin tükenebileceği tarihi açıkladı.

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, kıta kaymaları ve atmosferik değişiklikleri öngören bilgisayar simülasyonlu bir gelecek Dünya'sının bulgularını aktardı.

Buna göre 250 milyon yıl içinde gezegenimizdeki karalar, araştırmacıların Pangea Ultima adını verdikleri ve Dünya'nın ekvator boyunca uzanan tropikal bölgesinde yer alan tek bir volkanik süper kıta halinde birleşmiş olacağını ortaya koydu.

MEMELİ CANLILARIN KİTLESEL YOK OLUŞUNA NEDEN OLACAK

Değişen arazinin, artan güneş enerjisi ve atmosferdeki yüksek karbondioksit konsantrasyonlarıyla birleştiğinde, Pangea Ultima'daki koşulları "memeliler için yaşanmaz" hale getireceğini öngören çalışma, tahmin edilen karbondioksit seviyelerinin daha parlak bir güneşle birleştiğinde "muhtemelen bir iklim krizine yol açacağını ve bunun da insanlar da dahil olmak üzere dünyada yaşayan memeli canlıların kitlesel yok oluşuna neden olacağı belirtildi.

250 MİLYON YIL İÇİNDE CANLILARIN KİTLESEL YOK OLUŞUNA YOL AÇACAK

Çalışmanın başyazarı olan Bristol Üniversitesi'nden meteorolog ve paleoiklim modelcisi Alex Farnsworth, "250 milyon yıl içinde Pangea Ultima'nın bir araya gelmesinin memelilerin ve diğer canlıların kitlesel yok oluşuna yol açabilecek aşırı sıcaklığa neden olacağını öngörüyoruz" dedi.

DÜNYADA OKSİJEN AZALACAK



Çalışma üzerinde çalışan araştırmacılar ayrıca, sıcaklıkların bitkilerin fotosentez yapamayacağı kadar yükselmesi durumunda Pangea Ultima'da genel olarak yaşamın yok olabileceğini ve bunun da atmosferde çok az oksijen kalacağı anlamına geleceğini öne sürdüler.

Araştırmacılar, bitkilerin gelecekteki bu ortama nasıl uyum sağlayabileceğini tahmin etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.