Bilim insanları laboratuvarda ilk kez insan dişi üretti

İngiltere'deki King's College London'dan bilim insanları, laboratuvar ortamında ilk kez başarılı bir şekilde insan dişi üretmeyi başardı. 10 yılı aşkın süredir Imperial College London işbirliğiyle yürütülen çalışma, kaybedilen dişlerin yeniden çıkmasını sağlayarak diş bakımında çığır açacak yeniliklerin kapısını aralıyor.



DOĞAL BİR DİŞ GİBİ KENDİNİ ONARACAK

Araştırma ekibi, diş gelişimi için gerekli sinyalleri taklit eden özel bir malzeme geliştirerek, hücrelerin doğal bir diş oluşturmasını sağladı. Bu yöntem sayesinde sabit yapılı implant ve dolgular yerine, çeneye entegre olabilen ve doğal diş gibi kendini onarabilen biyolojik dişler üretilebilecek.



King’s College London Rejeneratif Diş Hekimliği Direktörü Dr. Ana Angelova-Volponi, çalışmanın “diş bakımında devrim yaratma potansiyeline sahip” olduğunu vurguladı.



Çalışmada, köpekbalıkları ve filler gibi bazı hayvanların ömürleri boyunca yeni dişler çıkarabildiğine dikkat çekilirken, insanların yetişkinlikte yalnızca bir set dişe sahip olduğu hatırlatıldı. Bu nedenle, dişlerin yenilenebilir hale gelmesi diş hekimliği açısından büyük bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.



Araştırmacı Xuechen Zhang, dolguların zamanla dişleri zayıflattığını, implantların ise invaziv cerrahi gerektirdiğini belirtti. Her iki çözümün de yapay yapılar olduğuna dikkat çeken Zhang, laboratuvarda üretilen doğal dişlerin daha uzun ömürlü, daha güçlü ve biyolojik olarak uyumlu olacağını ifade etti.



İKİ FARKLI YÖNTEM ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Araştırmacılar şu anda iki olası yaklaşımı test ediyor: İlki, dişi tamamen laboratuvarda üretip hastanın çenesine yerleştirmek. İkincisi ise erken evredeki diş hücrelerini doğrudan çeneye naklederek orada büyümelerini sağlamak.



Dr. Angelova-Volponi, “Bu yenilikçi tekniklerin entegrasyonu, sürdürülebilir ve etkili çözümlerle diş bakımında devrim yaratabilir” diyerek, teknolojinin gelecekteki potansiyeline dikkat çekti.