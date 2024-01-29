Bilim insanları uyardı: Ay aktif olarak küçülüyor

Dünya'nın doğal uydusu Ay, son birkaç yüz milyon yılda çekirdeğinin soğumasından dolayı çevresinden yaklaşık 100 metre kadar kaybetti.



Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre küçülme kademeli bir süreç gibi görünebilir ancak Ay'ın güney kutbunun bazı bölgelerinde önemli "yüzey eğriliğine" neden oluyor.



Bu bölgelere NASA'nın mürettebatlı Artemis III görevleri için önerilen iniş alanları da dahil.



Ay'ın küçülmesine Ay depremleri gibi sismik faaliyetler eşlik ediyor.



Bilim insanları, fay bölgelerine yakın konumların gelecekte Ay'da çalışmalar gerçekleştirecek insanlar için tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

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Yeni çalışmaya göre Ay'ın güney kutup bölgesindeki fayların oluşma nedeni 50 yıl önce Apollo sismometreleri tarafından kaydedilen güçlü Ay depremlerinden biri.



Ay'ın güney kutbunun bazı bölgelerinin ise sismik sarsıntılardan kaynaklanan heyelanlara karşı savunmasız olduğu belirtiliyor.



Bilim insanları, Dünya'daki depremlere benzer şekilde Ay depremlerinin de Ay'daki faylardan kaynaklandığını ve Ay yüzeyindeki insan yapımı yapılara ve ekipmanlara zarar verecek kadar güçlü olabileceğini söylüyor.



Dünya'da yalnızca birkaç saniye süren depremlerden farklı olarak Ay depremleri saatlerce, hatta bütün bir öğleden sonra sürebilir. Bu da sığ alanlarda gelişen depremlerin gelecekte Ay yüzeyindeki potansiyel insan yerleşimlerini tahrip edebileceği anlamına geliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin