Bilim insanları uyardı: Everest Dağı'ndan üç kat büyük yıldız dünyaya doğru geliyor

12P/Pons-Brooks olarak adlandırılan uzay taşı, kriyovolkanik ya da soğuk yanardağ olarak bilinen bir kuyruklu yıldızdır.



TAHMİNİ ÇAPI 30 KM



Tahmini çapı 30 km olan katı bir çekirdeğe sahiptir ve buz, toz ve gazlı bir içecek şişesindeki karbonat gibi hareket eden gazlardan oluşur.

Pons-Brooks'un başına dört ay içinde ikinci kez gelen bu olay, teleskopla bakıldığında devasa bir çift boynuz gibi görünen bir görüntü yaratıyor.

GÖKBİLİMCİLER DÜNYADAN GÖRÜLECEĞİNİ AÇIKLADI



Gökbilimciler, Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğündeki bir kuyruklu yıldızın uzayda patladığını ve şu anda Dünya'ya doğru savrulduğunu açıkladı.



Dünyayı teğet geçeceği belirtilen yıldızın 21 Nisan 2024 tarihinde gezegenin en yakın noktasına ulaşacağı için çıplak gözle görülebileceği kaydedildi.

STAR WARS'TAKİ GEMİYİ ANDIRIYOR



Bazıları at nalına benzeyen şeklin Star Wars'taki Millennium Falcon uzay gemisini de andırdığını düşünüyor.

EN SON 69 YIL ÖNCE ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLDÜ

Uzay taşı, ünlü Halley kuyruklu yıldızı büyüklüğünde ve Dünya'da en son 1954 yılında çıplak gözle görülebilmişti.

