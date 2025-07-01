Bilim insanları uyarıyor: "Yeni pandemiyi yapay zeka başlatacak"

Yapay zeka alanında çalışanlarla konuştuğunuzda, geleceğin ya son derece parlak ya da son derece karanlık olabileceğine dair birçok senaryo duymak mümkün.



Ancak bilim insanlarının bugün en çok endişe duyduğu olası tehditlerden biri, kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kullanarak yeni bir pandemi başlatma ihtimali.



Bilim insanları, yapay zeka ile Covid benzeri veya daha tehlikeli bir grip varyantı sentezlemenin mümkün olabileceğini söylüyor.



RİSKİN ÖLÇÜLMESİ



TIME dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, yapay zekanın pandemi riskini nasıl artırdığına dair ilk somut veriler ortaya kondu.



Forecasting Research Institute tarafından yapılan ankette, uzmanlara insan kaynaklı bir pandeminin olasılığı soruldu.



SONUÇLAR NE GÖSTERİYOR?



Uzmanlar, Aralık-Şubat döneminde yapılan ankette, insan kaynaklı bir pandeminin yıllık riskini YÜZDE 0,3 olarak hesapladı.



Ancak yapay zekanın ileri düzey viroloji bilgisi sunması durumunda bu riskin beş kat artarak yüzde 1,5’e çıkacağı belirtiliyor.



İDDİALAR YAPAY ZEKA İLE TEST EDİLDİ



Nisan ayında araştırmacılar, mevcut yapay zeka araçlarını yeni bir viroloji testinde denedi.



Sonuçlar, yapay zekanın, laboratuvarda karmaşık sorun çözme konusunda doktora seviyesindeki virologlardan daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Yani uzmanların riskin artacağını öngördüğü senaryo şimdiden gerçekleşmiş durumda.



Bugünkü yapay zeka sistemlerinin gücü, neredeyse tüm interneti “içselleştirmiş” olmalarından kaynaklanıyor.



İnsanların makalelerinden profil fotoğraflarına kadar her türlü içerik, bu sistemlerin eğitilmesi için kullanıldı.