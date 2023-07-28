Bilim insanları yapay zeka teknolojisi sayesinde yunusları dinledi

Yağmur, tekne motoru ve yunusların seslerini ayırt edecek şekilde geliştirilen yapay zeka teknolojisi bilim insanlarına yunusların hareketlerini izleme olanağı sağladı.



Yunusların yerlerinin saptanmasına imkan veren çalışmanın bu canlıların korunmasına hizmet edebileceği kaydedildi.



Haliç yunusu popülasyonunun her dokuz yılda, pembe nehir yunusu popülasyonunun ise her on yılda yüzde 50 azaldığını ifade eden bilim insanları, yunusların yerlerinin saptanmasının, "yerel topluluklar ve yunusların bir arada yaşamasını" sağlayacak önlemler alınmasını kolaylaştıracağını belirtti.