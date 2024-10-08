Bilim insanlarından 2 milyar yıllık keşif: Mars'ta yaşama ışık tutabilir

Bilim insanları, Dünya'daki yaşamın evrimi hakkında bildiklerimizi baştan yazıyor olabilir.

Microbial Ecology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, araştırmacılar 2 milyar yıllık bir kayanın içinde canlı mikroplar keşfetti.



Bunun şu ana kadar keşfedilen antik kaya içinde bulunan canlı mikropların en eski örneği olduğu aktarıldı.

"HEYECAN VERİCİ BİR KEŞİF"

Tokyo Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doçent olan çalışmanın baş yazarı Yohey Suzuki yaptığı açıklamada, "2 milyar yıllık kayaların yaşanabilir olup olmadığını bilmiyorduk. Şimdiye kadar, canlı mikroorganizmaların bulunduğu en eski jeolojik katman okyanus tabanının altındaki 100 milyon yıllık bir birikintiydi, bu yüzden bu çok heyecan verici bir keşif." diye konuştu.

Kaya bir anlamda zaman makinesi gibi. Şu anki bilimsel anlayışımız, Dünya üzerindeki en eski yaşamın yaklaşık 3,5 milyar yıl önce ortaya çıktığı yönünde. Buna karşılık insanlar sadece birkaç yüz bin yıldır varlığını sürdürmektedir.

Araştırmacıların çalışmalarında belirttikleri gibi, taşa özgü olduğu doğrulanan mikropların zaman içinde inanılmaz derecede yavaş evrimleştiği görülüyor.

Bu da yeni ortaya çıkarılan organizmaların genetik yapısının daha fazla incelenmesinin eşi benzeri görülmemiş bilgiler ortaya çıkarabileceği anlamına geliyor.

"DÜNYA'DAKİ ERKEN YAŞAMIN EVRİMİNİ ANLAYABİLİRİZ"

Suzuki, "Bunun gibi mikropların DNA ve genomlarını inceleyerek, Dünya'daki çok erken yaşamın evrimini anlayabiliriz." dedi.

MARS'TA VE DİĞER GEZEGENLERDE YAŞAM BULGULARININ ARAŞTIRMALARINA IŞIK TUTABİLİR



Uluslararası bilim insanları koalisyonu, taşın mikrobiyal topluluğunun daha fazla incelenmesinin diğer gezegenlerdeki yaşamla ilgili devam eden araştırmalar için de yansımaları olabileceğine inanıyor.



NASA'nın Perseverance görevinin temel amaçlarından biri Mars'tan fiziksel örnekler almak.

Çalışmanın yazarlarının da belirttiği gibi, bu örnekler muhtemelen az önce kırılarak açılan Dünya taşıyla benzer yaşta olacak ve bu keşfi gezegenler arası mikrobiyal bilim için bir test çalışmasına benzetecek.

"MARS'TAN GELEN ÖRNEKLERDE BULABİLECEKLERİMİZ İÇİN HEYECANLANDIRIYOR"

Ayrıca Suzuki yaptığı açıklamada, "Dünya'dan 2 milyar yıl öncesine ait örneklerde mikrobiyal yaşam bulmak ve bunların gerçekliğini doğru bir şekilde teyit edebilmek, şimdi Mars'tan gelen örneklerde bulabileceklerimiz için beni heyecanlandırıyor" dedi.