Bilim insanlarından Ay’da mağara keşfi: "İnsanlığın üssü olabilir"

Bilim insanları Ay'da ilk kez bir mağara keşfetti.

Araştırmacılar, en az 100 metre derinliğindeki bu mağaranın insanların kalıcı bir üs kurması için ideal bir yer olabileceğini söyledi.

Bilim insanlarına göre bu mağara "yeraltında, keşfedilmemiş bir dünyada" gizlenmiş muhtemelen yüzlerce mağaradan sadece biri.

"İNSANLAR 20-30 YIL İÇİNDE AY ÇUKURLARINDA YAŞAYABİLİR"

Uzaya seyahat eden ilk İngiliz astronot Helen Sharman BBC News'e yaptığı açıklamada, yeni keşfedilen mağaranın bir üs için iyi bir yer gibi göründüğünü ve insanların 20-30 yıl içinde potansiyel olarak Ay çukurlarında yaşayabileceğini öne sürdü.

Ancak Sharman, bu mağaranın derinliğinden dolayı astronotların aşağı inmesi ve dışarı çıkması için jet paketleri veya bir asansöre ihtiyaçları olabileceğini de belirtti.

MAĞARAYI BULMAK İÇİN RADAR KULLANILDI

İtalya'daki Trento Üniversitesi'nden Lorenzo Bruzzone ve Leonardo Carrer, Mare Tranquillitatis adı verilen kayalık bir düzlükteki bir çukurun açıklığına nüfuz etmek için radar kullanarak mağarayı buldu.

Dünya'dan çıplak gözle görülebilen mağara, 1969'da Apollo 11'in indiği yerdir.

Mağara, Ay'ın yüzeyinde dikey ve sarkan duvarlara inen bir tavan penceresine ve yeraltında daha da uzanabilecek eğimli bir zemine sahiptir.



Prof Carrer, "Ne de olsa Dünya'da yaşam mağaralarda başladı, dolayısıyla insanların Ay'da mağaraların içinde yaşaması mantıklı" dedi.

Mağara henüz tam olarak keşfedilmedi, ancak araştırmacılar haritasını çıkarmak için yere nüfuz eden radar, kameralar ve hatta robotların kullanılabileceğini umuyor.

AY'DA MAĞARA İLK NE ZAMAN KEŞFEDİLDİ?

Bilim insanları Ay'da muhtemelen mağaralar olduğunu ilk kez yaklaşık 50 yıl önce fark etti.

Daha sonra 2010 yılında Lunar Reconnaissance Orbiter adlı bir görevdeki bir kamera, bilim insanlarının mağara girişi olabileceğini düşündükleri çukurların fotoğraflarını çekti.

Ancak araştırmacılar mağaraların ne kadar derin olabileceğini ya da çöküp çökmeyeceğini bilmiyorlardı.