Bilim insanlarından korkutan teori: "Evrenin kendi imha düğmesi var"

Bilim insanlarına göre evrenin içinde, tüm kozmosu bir anda yok edebilecek bir "kendini imha mekanizması" olabilir. Bu senaryo, “sahte vakum çöküşü” (false vacuum decay) adı verilen bir fizik teorisine dayanıyor.



Teoriye göre, evren şu anda en kararlı enerji durumunda değil; yani bir "sahte vakum" içinde bulunuyor. Bu, geçici ve yüksek enerjili bir durum ve eğer bir noktada evrenin herhangi bir yerinde bu durum gerçek vakum seviyesine geçerse, o noktadan başlayacak bir enerji balonu ışık hızında büyüyerek her şeyi yok edecek.



VAKUM BALONU HER ŞEYİ YOK EDER



Higgs alanı olarak bilinen temel bir kuantum alanının bu sahte vakumda sıkışmış olabileceği düşünülüyor. Eğer bu alan gerçek vakum durumuna itilirse, muazzam bir enerji salınımı gerçekleşir ve bu enerji, zincirleme bir reaksiyonla tüm evreni sarar.



Bu süreçte oluşacak vakum balonu, temas ettiği tüm maddeleri — yıldızları, gezegenleri, atomları — yok eder. Enerji duvarı ışık hızında hareket edeceğinden, çöküşün geldiğini anlamanın ya da önlem almanın hiçbir yolu olmaz.



"HAYATIN HİÇBİR BİÇİMİNE İZİN VERMEZ"



Sahte vakum çöküşü yalnızca her şeyi fiziksel olarak yok etmekle kalmaz; evrenin temel yapı taşlarını oluşturan parçacıkların özelliklerini de değiştirir.



Elektron, kuark ve nötrinoların kütleleri farklı hale gelir; bu da bildiğimiz tüm fizik kurallarını ve kimyasal süreçleri imkansız kılar. Bu yeni evren yapısı, hayatın hiçbir biçimine izin vermez.



Bu çöküşün tetiklenmesi için son derece yoğun enerji gerekir. Günümüz evreninde bu enerjiyi oluşturmak mümkün görünmese de, Büyük Patlama’nın ilk anlarında ortaya çıkmış olabilecek mikroskobik kara delikler (ilkel kara delikler), bu felaketin kıvılcımını yakmış olabilir.



TEK BİR KARA DELİK BİLE YETERLİ



Bazı hesaplamalara göre, evrende tek bir böyle kara deliğin bulunması bile bu süreci başlatmaya yeterlidir.



Belki de her şey çoktan başladı. Kuantum düzeyindeki dalgalanmalar nedeniyle, evrenin bir bölgesi kendiliğinden gerçek vakum durumuna geçmiş ve ölümcül balon ışık hızında genişliyor olabilir. Fakat teselli edici bir düşünce de var: Bu balon çok uzak bir noktada başlamışsa, evrenin genişlemesi nedeniyle bize asla ulaşamayabilir.



Yine de, bu tür bir çöküş gerçekleşene kadar — ya da asla gerçekleşmeyeceği kesinleşene kadar — bu kozmik tehdidin sadece bir olasılık olarak kalacağı düşünülüyor.



Ama bilim insanlarına göre, evrenimizin kaderi, bir Higgs parçacığının denge kaybına bakıyor olabilir.