Bilim insanlarından uyarı: 2023 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu

Bilim insanları uzun zamandır bundan şüpheleniyordu ama artık resmileşti 2023 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu.

AB'nin Copernicus iklim değişikliği programı (C3S) uzmanları, geçen yıl küresel ortalama sıcaklığın 14.98 derece ile bir önceki en sıcak yıl olan 2016'dan yaklaşık 0.17 derece daha yüksek olduğunu açıkladı.

Bilim insanları geçtiğimiz yazın kayıtlara geçen en sıcak mevsim olduğunu, Temmuz ayının ise kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu açıkladılar.

KÜRESEL SICAKLIKLARIN SINIRINA YAKLAŞMA NEDENİ SERA GAZI EMİSYONLARI

Uzmanlar küresel sıcaklıkların 1.5 derece sınırına yaklaştığı konusunda uyardı ve bunun nedeni olarak sera gazı emisyonlarını işaret etti.

2023 yılı, büyük ölçüde bu emisyonlar nedeniyle Dünya'nın kuraklıklar, seller, orman yangınları ve ölümcül sıcak hava dalgaları gibi en maliyetli iklim felaketlerini yaşadığı yıl olarak adlandırıldı.

SON 100 BİN YILIN SICAKLIKLARINI AŞMIŞ OLMALI

C3S direktör yardımcısı Samantha Burgess, "2023, iklim rekorlarının domino taşları gibi devrildiği olağanüstü bir yıl oldu. 2023 yılındaki sıcaklıklar muhtemelen en azından son 100.000 yılın herhangi bir dönemindeki sıcaklıkları aşmış olmalı." diye konuştu.

Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen C3S, meteoroloji istasyonlarından meteoroloji balonlarına ve uydulara kadar çeşitli platform ve araçlara dayalı sıcaklık ölçümlerini incelemektedir.

Departmanın ölçümleri, tüm yıl boyunca tüm gezegenin ortalama hava sıcaklığını tespit eder.

İLK KEZ BİR YIL İÇİNDE HER GÜN ORTALAMA DERECE ÜZERİNE ÇIKTI

2023 sadece kayıtlara geçen en sıcak yıl olmakla kalmadı, aynı zamanda ilk kez bir yıl içindeki her gün 1850 ile 1900 yılları arasındaki ortalama 1 derecenin üzerine çıktı.

Aslında, 2023 yılındaki 365 günün neredeyse yarısı 1850-1900 seviyesinden 1,5 derece daha sıcak geçerken, Kasım ayında iki gün ilk kez 2 derece daha sıcak geçmiştir.

PARİS ANLAŞMASI'NIN HEDEFLERİ

Bu endişe verici bir durum çünkü 2016 yılında imzalanan bağlayıcı bir iklim anlaşması olan Paris Anlaşması'nın bir parçası olarak ortalama küresel sıcaklığın 2 derece ve mümkünse 1,5 derece arasında tutulması hedefleniyor.

C3S Direktörü Carlo Buontempo, "Son birkaç aydır gözlemlediğimiz aşırılıklar, uygarlığımızın geliştiği iklimden ne kadar uzakta olduğumuzun dramatik bir kanıtıdır. Bunun Paris Anlaşması ve tüm insani çabalar açısından derin sonuçları olacaktır." diye konuştu.

2023 EN SICAK YIL REKORUNU KIRDI

2023 yılı, büyük ölçüde sera gazlarının etkisiyle Haziran ayından itibaren yaşanan 'eşi benzeri görülmemiş' küresel sıcaklıklar nedeniyle şimdiye kadarki en sıcak yıl olarak rekor kırdı.

KARBONDİOKSİT VE METAN GAZI ARTMAYA DEVAM ETTİ

Karbondioksit ve metanın (en önemli iki sera gazı) atmosferik konsantrasyonları artmaya devam etmiş ve 2023 yılında rekor seviyelere ulaşmıştır.

Ayrıca 2023'te Haziran'dan Aralık'a kadar her ay, bir önceki yılın ilgili ayından daha sıcak olduğu kaydedildi.