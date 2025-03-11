Bilim insanlarından yeni keşif: Nükleer atıkla çalışan pil

Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar, nükleer atıklardan yayılan gama radyasyonunu kullanarak mikroçipleri çalıştırabilecek enerji üretti. Mevcut sistem yalnızca küçük sensörleri besleyebilecek kapasitede olsa da bilim insanları ilerleyen dönemde daha büyük ölçeklere taşınabileceğini düşünüyor.



Araştırma ekibinden nükleer mühendis Raymond Cao, “Atık olarak görülen bir şeyi alıp işe yarar bir kaynağa dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.



Ohio State Üniversitesi’nden havacılık mühendisi İbrahim Öksüz ise gelecekte bu yöntemin daha büyük ölçeklerde uygulanabileceğini vurgulayarak, “Nükleer pil konsepti oldukça umut verici. Geliştirmeye açık pek çok alan var fakat gelecekte bu yöntemin enerji üretimi ve sensör teknolojisinde önemli bir yer edineceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.