Bilim insanlarının yıllardır araştırdığı "canavar asteroitin" gizemi çözüldü

Nature Communications’ta yayımlanan yeni araştırma, uzun yıllardır tartışılan gizemli Silverpit Krateri yapısının gerçekten bir asteroit çarpması sonucu oluştuğunu doğruluyor.

Araştırmaya göre yaklaşık 160 metre genişliğindeki bir “canavar asteroit”, günümüzde Kuzey Denizi olarak bilinen bölgeye çarptı. Çarpma, İngiltere kıyılarından yaklaşık 130 kilometre açıkta gerçekleşti.

Bu dev çarpışma deniz tabanının altında gizli bir krater oluşturdu ve deniz suyunu kilometrelerce yükseltti.

100 metreden (330 feet) daha yüksek olarak ölçülen dalga, Londra’daki Big Ben’den daha büyük dalgalar yarattı.

Bilim insanları, bu dalgaların tarih öncesi Kuzey Denizi boyunca yayılan dev bir tsunamiye dönüştüğünü belirtiyor.

20 YILLIK TARTIŞMA SONA ERDİ

Silverpit yapısı ilk kez 2002 yılında keşfedildiğinde bilim dünyası ikiye bölünmüştü. Bazı araştırmacılar bunun asteroit çarpması olduğunu savunurken, diğerleri oluşumu yer altındaki tuz hareketlerine ya da volkanik çökmelere bağlıyordu.



Ancak yeni çalışmada kullanılan gelişmiş sismik görüntüleme teknikleri ve deniz sondajlarından elde edilen kaya örnekleri tartışmayı sona erdirdi.

Araştırmacılar krater tabanında yalnızca yüksek enerjili çarpışmalarda oluşabilen “şoklanmış kuvars ve feldspat kristalleri” buldu. Çalışmanın lideri Uisdean Nicholson, bu bulguların asteroit çarpmasını “şüpheye yer bırakmayacak şekilde” kanıtladığını söyledi.

TARİH ÖNCESİ TSUNAMİ

Bilgisayar modellerine göre asteroit batıdan düşük açıyla atmosfere girerek denize çarptı. Çarpma anında yaklaşık 1,5 kilometre yüksekliğinde su ve kaya sütunu oluştu ve bu dev su duvarı çöktüğünde bölgeye dev bir tsunami yayıldı.

Bu dalganın, günümüzdeki en güçlü fırtına kabarmalarından bile çok daha büyük olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya katkı sağlayan Gareth Collins (Imperial College London) yeni kanıtları, tartışmayı bitiren “nihai delil” olarak tanımladı.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bilim insanlarına göre bu keşif yalnızca Dünya’nın geçmişindeki büyük felaketleri anlamak açısından değil, aynı zamanda asteroit çarpmalarının gezegen yüzeyini ve yer altını nasıl şekillendirdiğini ve gelecekteki olası çarpışmaların etkilerini anlamak için de kritik öneme sahip.