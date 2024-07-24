Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Gaziantep'te yapılacak

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında hayallerine sınır koymayan, meraklı ve keşfetmeye açık çocuklarını bilimle buluşturan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı "Teknoloji geliştiren bir Türkiye" hedefiyle Türkiye’nin dört bir yanına bilim ve teknoloji yaymaya devam ediyor.

Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Gaziantep'te yapılacak

Uzay ve gökyüzü meraklıları için Türkiye Takımı Vakfı ve Şahinbey Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği 10-11-12 Ağustos tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi'ne ait Yamaçtepe Bilim Kampı programında gerçekleştirilecek olan organizasyonda astronomi ve bilim temalı olmak üzere; Gece Teleskop ile Gök Cisimleri Gözlemi, Meteor Yağmuru Gözlemi, Gündüz Teleskop ile Güneş Gözlemi, Bilim Atölyeleri, Söyleşileri etkinlikleri yer alacak. Ayrıca hepsi birbirinden farklı aktivite alanları da olacak.

Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Gaziantep'te yapılacak - 1

Türkiye genelinde 81 ilden başvuruya açık olan gözlem şenliğinde konaklamalı olarak başvuru yapılabiliyor ve konaklama için bungalov ev veya çadır olarak iki farklı alternatif bulunuyor.

Bungalov evlere başvurular bireysel olarak alınarak 8 kişilik bungalov evlere yerleşim yapılıyor.

Çadır başvuruları ise çadır sayısı ile ve en fazla 4 kişilik yapılabiliyor. Çadırların temini ve kurulumu da katılımcılara ait oluyor.

Gözlem şenliğine katılımcılar kendi fotoğraf makinesi, teleskop, kamera, dizüstü bilgisayar vb. gözlem donanımlarını getirerek serbestçe kullanabiliyorlar.

Kontenjanın sınırlı sayıda olduğu Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne 16 yaş altı katılımcılar bir veli refakatinde katılabiliyor.

18-25 Temmuz tarihleri arasında alınan başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak kura ile de kesin kayıtlar belirleniyor olacak.

Işığın izinde, uzayın peşinde, Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde buluşmak için www.bilimturkiye.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

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