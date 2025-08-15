Bilimde bir ilk: "Mikrodalga beyin" üretildi

Cornell Üniversitesi araştırmacıları, hem ultra hızlı veri sinyallerini hem de kablosuz iletişim sinyallerini aynı anda işleyebilen, düşük enerji tüketimli bir mikroçip geliştirdi. “mikrodalga beyin” adı verilen bu teknoloji, mikrodalga fiziğini kullanarak çalışan ilk gerçek mikrodalga sinir ağı olma özelliğini taşıyor.



Nature Electronics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, silikon üzerine entegre edilen çip, radyo sinyali çözme, radar hedef takibi ve dijital veri işleme gibi görevleri saniyede onlarca gigahertz hızında gerçekleştirebiliyor. Üstelik bunu, 200 miliwatt’tan daha az enerji tüketerek başarıyor.

ANALOG DAVRANIŞLARLA ÇALIŞIYOR

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ve Ulusal Bilim Vakfı’nın desteklediği Cornell NanoScale Science and Technology Facility bünyesinde yürütülen projeye göre, geleneksel dijital sinir ağlarının aksine bu sistem, saat tabanlı adım adım işlemler yerine mikrodalga bandında analog ve doğrusal olmayan davranışlarla çalışıyor. Bu sayede veri işleme adımlarını kısaltarak hem düşük güç tüketimi hem de yüksek hız sağlıyor.

YÜZDE 88'İN ÜZERİNDE DOĞRULUK ORANI

Çip, basit mantık işlemlerinden karmaşık veri sınıflandırmalarına kadar birçok görevi yerine getirebiliyor. Kablosuz sinyal türlerini sınıflandırmada yüzde 88’in üzerinde doğruluk oranına ulaşarak dijital sistemlerle kıyaslanabilir performans gösterdi. Ayrıca donanım güvenliği, kablosuz iletişimde anomali tespiti ve düşük güç tüketimi sağlanırsa akıllı saat ya da telefon gibi uç cihazlarda yerel yapay zeka modelleri çalıştırma gibi uygulamalara da uygun.



Araştırmacılar, teknolojinin ölçeklenebilir olduğuna ve mevcut mikrodalga ile dijital işleme platformlarına entegre edilebileceğine inanıyor.