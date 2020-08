Bilimsel araştırma sonucu: C vitamini yaşlılıkta kas kaybını önlüyor

C vitamininin, yaşlılıkta kas kütlesinin korunmasına yardımcı olduğu bildirildi. Araştırma çerçevesinde yaşları 48 ila 82 olan 13 bin kişiyle ilgili veriler incelendi.

Bu kişilerin bir hafta boyunca tükettikleri gıdalarda ve kanlarında C vitamininin miktarını ölçen uzmanlar, aynı zamanda kas kütlelerini hesap etti. C vitaminini bol tüketmenin, bu yaş aralığında kas kütlesinin korunmasına yardımcı olduğu gözlendi.



Araştırma ekibinden doktor Richard Hayhoe, Norfolk sakinlerinden oluşan büyük bir topluluktan örnek aldıklarını belirterek, "Beslenmelerinde veya kanlarında C vitamini en yüksek olan kişilerin, iskelet kas kütlesi en iyi olanlar olduğunu gördük." ifadesini kullandı.



Hayhoe, katılımcı erkeklerin yüzde 60'ının, kadınların da yüzde 50'sinin Avrupa Gıda Güvenliği Ajansının tavsiye ettiği kadar C vitaminini tüketmediğini tespit ettiklerini de kaydetti.



Richard Hayhoe, "İnsanların devasa dozlara ihtiyaç duyduğunu söylemiyoruz. Her gün portakal gibi bir turunçgiller ya da sebze tüketmek birçok insan için yeterli olacaktır." diye konuştu.



Araştırmanın lideri Profesör Ailsa Welch de insanların yaşlandıkça iskelet kas kütlesini kaybettiklerine işaret ederek, "50 yaşın üzerindeki insanlar her yıl iskelet kas kütlesinin neredeyse yüzde 1'ini kaybediyor. Bu büyük bir sorun, çünkü güçsüzlüğe ve sarkopeni, fiziksel yetersizlik, tip 2 diyabet gibi olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Yaşam kalitesini düşürüyor." değerlendirmesini yaptı.