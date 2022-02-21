Bilinen en büyük galaksi keşfedildi: Samanyolu'nun 100 katı

Bilim insanları şimdiye kadar gözlemlenen en büyük galaksinin keşfedildiğini duyurdu. Radyo galaksisi türündeki gök adanın gezegenimiz Dünya'nın bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nden 100 kat daha büyük olduğu belirtildi.



Alcyoneus adı verilen galaksinin bir ucundan diğerine gitmek 16 milyon ışık yılı sürüyor. Dünya'ya üç milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan Alcyoneus'ün keşfi ise tesadüfen oldu. Alcyoneus'ün sonsuz boşlukta kapladığı alan 5 megaparsek.



Alcyoneus'un görüntüsü

Bilim insanları Alcyoneus'un bu kadar büyümesinin nedenini ise henüz açıklayamıyor. Yapılan keşfin evreni daha iyi anlamamıza yardımcı olacağına inanılıyor. Ayrıca bilim insanları Alcyoneus'un kozmik ağın daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşünüyor. Evrende aralarında devasa boşluklar bulunan galaksilerin kozmik bir ağa sahip olduğu sanılıyor.



Yaklaşık 20 bin radyo anteninden elde edilen veriler Hollanda'da bulunan Leiden Gözlemevi'ndeki araştırmacılar tarafından incelendi. Astronomlar iki devasa plazma akımı tespit etti. Neredeyse ışık hızına yakın bir süratte hareket ettiği hesaplanan bu akımlar radyo antenleri tarafından tespit edilebilen bir iz bırakıyordu.



Alcyoneus'u keşfeden LOFAR, Avrupa geneline yayılmış binlerde radyo dalgası algılayıcısından oluşuyor.

Bu tür galaksiler zaten literatürde radyo galaksisi olarak adlandırılıyor. Gezegenimiz Dünya'nın bulunduğu Samanyolu da bu türler arasında sınıflandırılıyor. Bu galaksilerin merkezinde süper kütleli bir karadelik bulunuyor.



Karadeliğin bulunması bu devasa gökcisimlerinin bir son kullanma tarihi olduğu anlamına geliyor.